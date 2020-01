Vandalismus am Altenburger Rathaus verursacht 800 Euro Schaden

Altenburg

Die Schäden nach der Verwüstung der Bauzaun-Galerie am Altenburger Rathaus halten sich in Grenzen. „An der Galerie selbst sind nur geringfügige Schäden entstanden“, teilte Stadtsprecher Christian Bettels auf OVZ-Nachfrage mit. Allerdings sei bei dem Briefkasten das Metallgestell verzogen. Die Schadenshöhe hier bezifferte er auf etwa 800 Euro.

Bisher keine Augenzeugen

„Das wird auch Gegenstand der Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt sein, die wir erstatten werden“, ergänzte Bettels. Man gehe weiter von Vandalismus aus. Dafür spreche insbesondere der mit einem massiven Betonfuß beschwerte und stark beschädigte Briefkasten. Dass der Wind zumindest mitschuldig gewesen sein könnte, könne man aber nicht vollends ausschließen. „Es gibt bisher keine Augenzeugen.“

Nach dem Bekanntwerden der Verwüstung der Rathaus-Galerie am Sonntagwurde insbesondere in sozialen Medien darüber spekuliert, ob es sich überhaupt um Vandalismus handelte oder ob nicht doch nur Windböen den Bauzaun umgestoßen und die Planen mit kunstvollen Bildern prominenter Altenburger abgerissen sowie den Briefkasten und Pflanzkübel umgekippt haben. Gegen Letzteres spricht neben dem Schadensbild vor allem die Windstärke.

Windböen nur knapp über 60 km/h

Laut Deutschem Wetterdienst erreichte der Wind selbst in böigen Spitzen in der fraglichen Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh maximal etwas mehr als 60 km/h. Selbst wenn die Planen am Zaun Angriffsfläche bieten, sollte das im Normalfall nicht reichen, um den gesicherten und beschwerten Zaun auch noch auf beiden Seiten des Rathauses umzukippen – und erst recht nicht den ungleich schwereren Briefkasten. Außerdem gab es in der direkten Umgebung keine Windschäden. Selbst am Weihnachtsbaum blieb jeglicher Schmuck hängen.

Von Thomas Haegeler