Vandalismus in Altenburg – wen trifft es als nächsten?

Altenburg

Gerade gab es Hoffnung auf ein Ende der Ladenangriffe, als die Polizei in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag drei Verdächtige vorübergehend festnahm. Doch die Attacken auf Länden in der Altenburger Innenstadt gehen weiter. Der jüngste Fall ist erst drei Tage alt und unterscheidet sich von den bisherigen: Am Dienstag erwischte es kein Geschäft, sondern den Schaukasten an der Brüderkirche. Während einer abendlichen Veranstaltung im Luthersaal hörten die Teilnehmenden ein lautes Scheppern, erzählt Sandro Vogler, Pfarrer der evangelischen Gemeinde. Holz, Steine und Scherben fand man vor, „aber keine Menschenseele“, berichtet Vogler. „Es gibt immer Leute, die können mit der Kirche nicht gut. Die Frage ist, ob die Wut gegen uns als Kirche gerichtet ist“, so der Pfarrer zu den Geschehnissen. „Aber wer ist so wütend, dass er seine Wut so rauslassen muss?“

Der letzte Anschlag betraf den Schaukasten an der Brüderkirche. Pfarrer Sandro Vogler ist erschrocken über diesen Ausdruck von Wut. Quelle: Mario Jahn

„Das hat es immer schon gegeben“

Die Vandalismus-Vorfälle sind nicht die ersten ihrer Art. Schon mehrfach kam es in der Vergangenheit zu Angriffen auf verschiedene Läden im Zentrum Altenburgs. Petra Böttger arbeitet seit über 30 Jahren im „Villeroy & Boch Center“ am Kornmarkt. „Das hat es immer schon gegeben, gerade häuft es sich“, kommentiert Böttger die Situation. Aber man könne ja eh nichts machen. Auch Einzelhändlerin Kristine Kramke äußert sich dazu ähnlich: „Was ist denn die Alternative? Soll ich mir einen Wachtmeister vor die Tür stellen?“ Sie arbeitet in dem Laden „Walkers – Gesunde Schuhe“ am Weibermarkt, der sich keine 200 Meter von dem zuletzt von Angriffen betroffenen Antik- und Trödelladen in der Burgstraße entfernt befindet.

Zunehmendes Gefühl des Unwohlseins

Doch nicht alle Händlerinnen und Händler der Altenburger Innenstadt stehen den aktuellen Ereignissen so sorglos gegenüber. Katrin Rehfeldt ist Verkäuferin in der „Chocolaterie Heike Bicking“. Sie berichtet von einem Gefühl des „Unwohlseins“, das schon seit längerem zunehme. Seit der Eröffnung des Ladens in der Baderei vor 13 Jahren arbeitet sie dort. Das kürzlich demolierte Haushaltswarengeschäft Zschiegner befindet sich direkt nebenan. Die Chocolaterie blieb bisher verschont. „Vielleicht haben wir nicht das richtige Sortiment dafür. Mit Süßwaren kann man kein Geld machen“, vermutet Rehfeldt. Dennoch sei man aufmerksamer, man gucke öfter raus. „Tagsüber ist hier immer Leben“, berichtet Rehfeldt. Aber abends im Dunkeln fühle sie sich nicht wohl. Ihre Strategie: „Man darf die Angst nicht an sich herankommen lassen.“

Manche setzen auf Sicherheitsglas und Kameras

Doch langfristig erscheint das kaum die optimale Lösung zu sein. Rehfeldt wünscht sich eine präsentere Ordnungsbehörde, die „hier mal durchgeht, guckt und Leute zur Verantwortung zieht“. Jan Funke, Einzelhändler des im April eröffneten Geschäfts „Kleine Kaufhalle“ in der Kronengasse, setzt in puncto Sicherheit auf die vorgegebenen Maßnahmen, zum Beispiel Sicherheitsverglasung. Auch der Kabelnetzbetreiber „PYUR“ mit Sitz in der Johannisstraße verfährt nach dieser Strategie. „Alle, die hier vorbeilaufen, sehen die Kamera im Laden“, sagt Kai Gläser, der dort Kundschaft berät. Die habe man bereits seit 2015, ein Jahr nach Ladeneröffnung, nachdem ein unzufriedener Kunde Gläsers Kollegin ein blaues Auge geschlagen hatte.

Von Friederike Pick