Vandalismus in Meuselwitz: Jetzt sprechen die Jugendlichen

Beschwerden über Beschwerden, Anschuldigungen über Anschuldigungen: Im Seckendorff-Park in Meuselwitz gibt es immer wieder Ärger wegen zerstörter Bänke oder defekter Lampen. Schuld daran sollen die Jugendlichen sein, die den Park als Treffpunkt nutzen, angeblich aus lauter Langeweile randalieren. Die OVZ sprach mit Jugendlichen vor Ort darüber was an den Vorwürfen dran ist, was sie umtreibt – und was sie sich von ihrer Stadt wünschen.

Der große Park erscheint beim Besuch am Nachmittag auf den ersten Blick gepflegt, sauber und vielseitig. Doch bei genauerem Hinsehen bemerkt man zertretene Wegweiser, zertrümmerte und verschmierte Bänke. Immer wieder ist die Anlage im Gespräch, Vandalismus ist der Grund. Der Seckendorff-Park gehört zu den beliebtesten Treffpunkten für Jugendgruppen in Meuselwitz. Doch wieso trifft man sich im Park? „Wir müssen ehrlich sein: Wo soll man sich denn sonst treffen als hier? In die Wohnung passen wir nicht alle rein. Und hier in Meuselwitz gibt es zwar einen Jugendclub, aber da kann man nur malen und Spiele spielen. Das ist eher etwas für die Kleineren“, erzählt eine 15-jährige Besucherin des Parks.

Polizei verteilt oft Platzverweise

Das sieht auch der Rest der vierköpfigen Gruppe so, die sich öfter an den Bänken trifft. Es gebe einfach zu wenig Anlaufpunkte für die Jugend. Trotzdem bekomme man von der in der Anlage kontrollierenden Polizei oft Platzverweise erteilt. „Wir haben uns mal am Spielplatz im Park getroffen und wurden dann von der Polizei weggeschickt. Wir sollten sofort das Gelände verlassen, da die Benutzung des Spielplatzes nur bis zum zwölften Lebensjahr möglich ist. Das haben wir nicht verstanden“, erklärt ein 15-jähriger Berufsschüler.

Aufmerksamkeit liegt überwiegend auf Jugendlichen

Nahezu täglich ziehe die Polizei ihre Runden im Seckendorff-Park. Schon nach der Schule sollen Schüler im Park nach Zigaretten und illegalen Drogen kontrolliert werden. Bei den Jugendlichen entsteht dabei der Eindruck, dass die Beamten gezielt nach Fehlern der jungen Leute suchten. „Wir laufen manchmal schon extra nicht durch den Park, weil wir keine Lust auf eine Kontrolle haben. Ich verstehe nicht, wieso die Polizisten immer gleich denken, dass eine Gruppe Jugendliche bestimmt Drogen dabei haben muss. Meiner Meinung nach gibt es genug Probleme in Meuselwitz. Die Aufmerksamkeit wird aber überwiegend nur uns geschenkt“, schildert die 15-Jährige.

Auch andere Verursacher denkbar

Dabei sei es durchaus richtig, dass es oft zu Vandalismus und Sachbeschädigung in der Grünanlage komme. Die jungen Leute kennen das Problem, haben selbst schon Taten beobachtet. „Es ist schon vorgekommen, dass mit einem Baseballschläger auf die Orangerie eingeschlagen worden ist. Die Schäden sieht man da immer noch“, erzählt die Schülerin, die jedoch auch andere Gruppen in der Verantwortung sieht. „Zum Stadtfest geht hier noch mehr kaputt. Da wird gewaltsam und absichtlich auf die Leuchten am Boden eingetreten. Meist sind das Menschen, die über ihren Durst getrunken haben. Welches Alter die haben, kann man aber nie pauschal sagen. Am Ende heißt es aber immer, die Jugend war es.“

Jugend zeigt sich selbstkritisch

Die Jugendlichen sehen die Situation durchaus selbstkritisch, nehmen sich nicht komplett aus der Verantwortung. Ausschließen, dass durch ihre Hand schonmal etwas kaputt gegangen ist, können sie nicht. „Uns ist auch schonmal eine Bank kaputt gegangen und das wirklich nicht absichtlich. Sie war vorher schon leicht angeknackst und es fehlte nicht mehr viel zum Zusammenbruch. Der Vater eines Freundes bezahlte dann eine Summe von 100 Euro für die Reparatur“, erklärt der Berufsschüler.

Nach den Aussagen der jungen Gruppen haben die Sachbeschädigungen etwas mit dem jugendlichen Leichtsinn zutun. Jedoch dürfe man aus ihrer Sicht nicht jede Tat über einen Kamm scheren: „Natürlich machen wir Fehler. Doch nur weil wir jung sind und viel Blödsinn machen, heißt es nicht, dass wir an jeder Sachbeschädigung hier im Park schuld sind. Die dauerhaften Anschuldigungen sind manchmal echt nicht mehr zu ertragen“, macht der Berufsschüler seinem Frust Luft.

