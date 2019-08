Posterstein

Gesetz wiegt schwerer als Gaudi. Das ist die Lehre aus dem jüngsten Postersteiner Seifenkistenrennen, bei dem ein „Jäger“ nun selbst ins Visier gerät. Ein Teilnehmerteam, das in der Hoffnung auf Pokal und Publikumsgunst zum echten Gewehr statt zur kindlichen Holzimitation griff, hat damit sprichwörtlich den Vogel abgeschossen. Die Polizei ermittelt, die Waffenbehörde versteht keinen Spaß. Muss sie auch nicht. Wo laut Gesetz keine Ordnungswidrigkeit, sondern – wie hier – eine Straftat angenommen wird, gibt es keinen Ermessensspielraum. Am Ende muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie explosiv dieser Fall tatsächlich ist.

Öffentlichkeit ist sensibilisiert

Bei den Betroffenen, dem Veranstalter und wohl auch vielen Zuschauern dürfte die Strafanzeige dennoch auf Verwunderung stoßen. Zwar ist die Öffentlichkeit heutzutage mehr denn je sensibilisiert, wenn es um Waffen und Sicherheit geht. Allerdings dürfte sich von dem illustren Auftritt eines Hochsitz-Fahrers auf Rosa-Hasen-Jagd kaum jemand ernsthaft bedroht gefühlt haben. Zumal die Handhabung von Luftgewehren speziell im Osten der Republik Jahrzehnte lang recht locker gesehen wurde.

Gesetze und Verordnungen können erdrückend wirken

Nicht zu vergessen: Es sind meist Ehrenamtliche, die im Altenburger Land die publikumsträchtigen Veranstaltungen organisieren. Die Vielzahl an Gesetzen und Verordnungen und die latente Gefahr, in Unkenntnis darüber zu stolpern, können erdrückend wirken. Es wäre schade, wenn Vereinsleute wegen Vorfällen wie in Posterstein die Flinte ins Korn werfen.

