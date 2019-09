Veranstaltungsreihe zur Erinnerung an den Wende-Herbst ’89

Altenburg

Es sind ganz verschiedene Akteure, die sich für diesen Herbst zusammengetan haben, um eine wichtige Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen: „Herbst ’89 im Altenburger Land“ lautet die Überschrift der Reihe anlässlich der Friedlichen Revolution, die sich vor 30 Jahren abgespielt hat.

Die Idee zu dieser Veranstaltungsserie begann schon im vergangenen Jahr zu reifen, wie Heike Kirsten, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings, erzählt: „Schon im letzten Jahr haben wir begonnen, uns im Rahmen einer Aufarbeitung Gedanken zu machen und die 30 Jahre Friedliche Revolution intensiver in den Blick zu nehmen.“ Daraufhin sei der Kreisjugendring mit verschiedenen Akteuren in Kontakt getreten, die auch thematisch passende Veranstaltungen geplant haben. „Es ist wichtig, sich mit der DDR-Geschichte zu beschäftigen, den kommenden Generationen zu zeigen, dass der Weg in die Demokratie gewaltfrei eingeschlagen wurde. Und umso schöner ist es, dass sich verschiedene Aktive unter einem Layout zusammenfinden“, sagt Kirsten. Trotzdem trage jeder Teilnehmer die Verantwortung für seinen jeweiligen Baustein.

Geschichtsprojekt an Schulen

Den Auftakt für die Reihe macht ein Geschichtsprojekt, das sich an Schüler der Klassenstufen 9 bis 12 richtet: „Mein Herbst ’89 in Altenburg und im Altenburger Land“. Darin erzählt Referentin Brita Müller-Weiske von ihren Erfahrungen aus 1989. Das Projekt, für das sich Schulen, Jugendeinrichtungen und Jugendverbände unter per Mail an mueller-weiske@t-online.de anmelden können, läuft bis 20. Dezember.

Müller-Weiske ist auch eine der Protagonistinnen am Dienstag, den 29. Oktober, ab 19 Uhr. Im Studio 2 in Altenburg tritt sie mit den weiteren Zeitzeugen in einen Diskurs, moderiert von Mike Langer. Hier treffen Altenburger, die gesellschaftspolitische Änderungen forderten, auf Zeitzeugen, die das System verteidigen mussten. Der Eintritt ist frei.

Gedenkveranstaltung zum 9. November

Wie kaum ein anderer Tag hat der 9. November die Höhen und Tiefen der Freiheit in Deutschland bestimmt. Umso passender, dass dieser Tag mit einer Gedenkveranstaltung um 16.30 Uhr im Programmheft steht. Sie beginnt in der katholischen Kirche in der Altenburger Frauengasse 24 und geht über in einen Lichterspaziergang über die Pauritzer Straße und die Johannisstraße zur Brüderkirche. Um 18 Uhr findet dort ein Friedensgebet zur Erinnerung an den Tag der Grenzöffnung statt. Mit einer teils künstlerischen Aktion werden in Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Altenburg, Pfarrer Sandro Vogler und mit dem „TanzRaum Altenburg“ um Anja Losse noch einmal die Ereignisse vom Herbst `89 Revue passieren gelassen.

Musikalisches Gespräch und Friedensgebete

Am Freitag, dem 15. November, wird es musikalisch. „Zwischen Gestern und Morgen“ heißt die Veranstaltung, in der sich ein musikalisches Gespräch zwischen Manuel Schmid und Joachim Krause entspinnen soll. Der Einlass ins Meuselwitzer Lutherhaus ist um 19.30 Uhr, Karten im Vorverkauf kosten 7 Euro, an der Abendkasse 8 Euro.

Der Verein der Freunde und Förderer des Spalatin-Gymnasiums engagiert sich ebenfalls bei der Veranstaltungsreihe: Am Mittwoch, dem 20. November, um 9.30 Uhr findet in der Aula des Altenburger Gymnasiums ein Impulsvortrag und anschließendes Gespräch zu 30 Jahre Friedensgebete und Herbstrevolution im Altenburger Land statt. Mit dabei ist unter anderem Pfarrer Michael Wohlfahrt, der sich jetzt im Ruhestand befindet.

Für Filmfans wird es unter anderem am Freitag, dem 29. November, interessant, denn da wird der 2018 erschienene Film „Gundermann“ bei freiem Eintritt um 20 Uhr im Parkhotel Altenburg gezeigt. Das anschließende Gespräch moderiert Chris Junk. In der DDR galt der Baggerfahrer und Liedermacher Gundermann als Sprachrohr der Menschen im Lausitzer Braunkohlerevier.

Von Katharina Stork