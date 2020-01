Verdi fordert höhere Löhne für Busfahrer bei der Thüsac

Altenburg/Windischleuba

Die Busfahrer, aber auch alle anderen Mitarbeiter der Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft mit Sitz in Windischleuba sollen mehr Lohn bekommen. Das fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die dazu derzeit Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Verkehrsunternehmen führt. Ziel ist die Einführung des in Thüringen geltenden Manteltarifvertrages für den Regionalverkehr.

Die Thüsac hält sich dagegen an einen Haustarifvertrag, der Ende 2019 jedoch auslief und im Moment neu verhandelt wird. Der alte Vertrag sah eine geringere Entlohnung als der Manteltarifvertrag vor, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Kirsten Eckert der OVZ. So gebe es im Windischleubaer Unternehmen insbesondere für Busfahrer nur eine einzige Gehaltsgruppe, die sowohl für Einsteiger als auch für lang gediente Mitarbeiter gelte. Im Flächentarifvertrag seien dies dann drei Stufen, wobei sich gerade für Fahrer, die neun Jahre oder länger im Unternehmen sind, eine Lohnsteigerung von bis zu 500 Euro pro Monat ergeben könnte. Im Moment verdiene ein Fahrer in der Thüsac etwa 2500 Euro Brutto , sagte Eckert.

Nur schrittweise Anpassung möglich

Ziel sei, dass sich auch die Entlohnung der anderen Mitarbeiter verbessert, deren Vergütungsgruppen prozentual an die der Fahrer angepasst würden. Dies alles könne jedoch nicht sofort geschehen, sondern schrittweise. Das treffe auch auf die Arbeitszeit zu, die bei der Thüsac im Moment bei 40 Stunden pro Woche liege. Angestrebt würden 38 Stunden, sagte Eckert.

Im Zuge der Verhandlungen fand in der vergangenen Woche ein Treffen von Verdi und dem Thüsac-Betriebsrat mit Landrat Uwe Melzer ( CDU) statt, der Aufsichtsratschef des Busunternehmens ist. Anwesend war ebenso eine Vertreterin des Landratsamts Leipzig, da dieser Landkreis 19 Prozent der Thüsac-Anteile hält. Das Altenburger Land ist mit 52 Prozent beteiligt, die Thüsac hält die restlichen 29 Prozent selbst. Bei dem als konstruktiv bezeichneten Treffen machte die Arbeitnehmerseite deutlich, dass ein kommunales Unternehmen endlich auch dem in Thüringen geltenden Flächentarifvertrag angehören sollte.

Höherer Lohn als Mittel gegen Personalmangel

Laut OVZ-Informationen steht ein Großteil der 207 Mitarbeiter hinter den Verdi-Forderungen. Angesichts des um sich greifenden Personalmangels wird eine Lohnerhöhung als probates Mittel gesehen, neue Fahrer zu gewinnen und die hohe Belastung und die Arbeitsverdichtung der Angestellten zu reduzieren.

Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert bestätigte, dass im Unternehmen derzeit ein neuer Haustarifvertrag ausgehandelt wird. Details nannte sie nicht. Die Thüsac befinde sich mit Verdi in schwebenden Tarifverhandlungen, in die der Betriebsrat und die Gesellschafter involviert sind, sagte Bonert der OVZ. „Zwischenzeitlich befinden wir uns auf einem sehr guten Weg, in Bälde einen verbindlichen Tarifabschluss für die nächsten zwei Jahre auf den Weg zu bringen. Die bisherigen Gespräche mit den Beteiligten waren sehr konstruktiv.“ OVZ-Anfragen zu dem von der Gewerkschaft angestrebten Flächentarifvertrag ließ sie unbeantwortet. Ebenso ist unklar, wie die zukünftigen Tarifregelung mit den Subunternehmen aussehen, denen sich die Thüsac bedient.

131 Busse auf 60 Linien

Das Unternehmen betreibt den eigenen Angaben zufolge den Personennahverkehr mit 99 eigenen und 32 angemieteten Bussen auf 60 Linien in Thüringen und Sachsen, den Regionalverkehr in den Landkreisen Altenburger Land und Leipzig sowie in drei angrenzenden Kreisen, den Stadtverkehr in Altenburg, Borna und Schmölln, den Schülerverkehr, den Verkehr mit Mietbussen und eine eigene Betriebswerkstatt.2018 wurden 8,3 Millionen Fahrgäste auf 4,9 Millionen Fahrplankilometern befördert.

Von Jens Rosenkranz