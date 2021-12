Altenburg

Sobald man seine eigenen Rechnungen bezahlen muss, freut man sich auf einmal gar nicht mehr so sehr über Post – vor allem, wenn sie in diesen Tagen vom eigenen Gasanbieter kommt. Zur Zeit dürften viele Mieter oder Hauseigentümer eine böse Überraschung erleben. Denn die gestiegenen Gaspreise und die unsichere Situation auf dem Großmarkt schlägt sich im Gaspreis von Otto Normalverbraucher nieder. So auch bei einem Meuselwitzer, dessen monatlicher Abschlag für seine rund 120 Quadratmeter Wohnung sich von 107 Euro im Jahr 2021 auf 257 Euro pro Monat ab Januar 2022 erhöhte. Empört über diese drastische Preissteigerung kündigte der Meuselwitzer sogleich und ist immer noch auf der Suche nach einem geeigneteren Anbieter.

„Preiserhöhung ist an Regeln gebunden“

Damit steht er nicht alleine, wie Mara Mertin von der Verbraucherzentrale Thüringen weiß. „Momentan rufen uns sehr viele Verbraucher und Verbraucherinnen an, die mit höheren Kosten für Strom und Gas konfrontiert sind“, erzählt die Referentin. Zu diesem Thema hat die Verbraucherzentrale eigens eine kostenfreie Kurzberatung per Telefon eingerichtet, in der sich Juristin Claudia Kreft einmal pro Woche die Fälle anhört und eine erste Einschätzung der Situation abgibt. Um ihre hohen Ausgaben am Großmarkt zu decken, bedienen sich Strom- und Gasanbieter momentan verschiedener Tricks, um von ihren Kunden mehr Geld zu erhalten. Mara Mertin betont: „Die Preiserhöhung per se ist nicht verboten. Aber sie ist an Regeln gebunden und muss vor allem transparent gemacht werden.“

Bei Erhöhung greift das Sonderkündigungsrecht

Grundsätzlich könnten Anbieter ihre Preise erhöhen, wenn Kostenfaktoren steigen und eine Preiserhöhung vertraglich nicht ausgeschlossen wurde. Aber längst nicht jede Erhöhung ist zulässig: Beispielsweise passiere es sehr oft, dass die Kunden gar nicht oder nicht rechtzeitig vor der Erhöhung informiert würden oder die entscheidende Information in einem Anschreiben verschleiert dargestellt wird. „Die Kunden müssen zwingend auf ihr Sonderkündigungsrecht hingewiesen werden“, betont Mertin. Dieses gilt bis zum ersten Tag, an dem die neuen Preise greifen. Neben den Preiserhöhungsschreiben habe sich mittlerweile aber ein zweiter Weg etabliert, der die Verbraucher dazu bringen soll, tiefer in die Tasche zu greifen: überzogene Abschlagszahlungen.

„Das sollten Verbraucher nicht hinnehmen“

„Preise oder Abschläge, das ist ein wichtiger Unterschied“, erläutert Claudia Kreft. Die Juristin und Energie-Expertin erklärt: „Mit einer Abschlagserhöhung zwischendurch holen sich die Energieanbieter einen Kredit auf Kosten der Verbraucher. Das sollten Verbraucher nicht hinnehmen.“

Wichtig zu wissen ist: Abschläge müssen sich nach dem Verbrauch im zurückliegenden Abrechnungszeitraum, sprich Jahr, richten. Eine Erhöhung innerhalb eines Abrechnungszeitraums ist ohne weiteres nicht erlaubt. Wie reagiert man also am besten, wenn man spontan erhöhten Abschlagszahlungen gegenüber steht? „Darauf bestehen, dass der Vertrag wie gehabt weitergeführt wird“, heißt es von der Verbraucherzentrale. Aber in den meisten Fällen helfe meist nur ein Anbieterwechsel. Und gut zu wissen: „Die Kunden haben ein Recht auf Schadensersatz, wenn sie beim neuen Anbieter mehr zahlen müssen.“

Örtliche Anbieter kommen oft günstiger

Claudia Kreft hat außerdem Tipps für die Suche eines neuen Anbieters parat: „Auf die Boni aufpassen. Wenn man in gängigen Vergleichsportalen sucht, sollte man die Boni auf jeden Fall per Filter herausnehmen. Wichtig sind auch die Laufzeit und eine kurze Kündigungsfrist.“ Aber nicht alle Anbieter seien auf diesen Portalen zu finden – die örtlichen seien unterm Strich oft günstiger, tauchten dort aber nicht auf.

Selbst der günstigste Tarif ist jetzt doppelt teuer

Dass auch im Altenburger Land die angespannte Lage auf dem Großmarkt Auswirkungen hat, zeigt eine Gegenüberstellung, die das Vergleichsportal Verivox vorgenommen hat: Für einen zu heizenden Wohnraum von 150 Quadratmetern im Bereich der Postleitzahl 04600 bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 18 000 Kilowattstunden pro Jahr spuckte das Portal im Januar 2021 noch 910 Euro monatlich als günstigsten Tarif aus. Knapp ein Jahr später liegt der günstigste Tarif bei 2053 Euro – mehr als doppelt so hoch. André König von der Verbraucherzentrale Thüringen in Altenburg prophezeit: „Im nächsten Jahr werden einige Altenburger mehr zu uns in die Beratung kommen, weil sie auf ihrer jährlichen Abrechnung Zahlen sehen werden, die sich sehr zu den Vorjahren unterscheiden.“

Ansprechpartner: Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Altenburg. Telefonische Terminvereinbarung: 0361 555 14 0. Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 14 Uhr. Kostenfreie Kurzberatung bei Juristin Claudia Kreft: Montag 10 bis 12 Uhr unter 0361 555 14 78.

Von Katharina Stork