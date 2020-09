Verein Altenburger Bauernhöfe erzielt erste Erfolge mit Online-Bauernhofbörse

Altenburg

Wer einen neuen Nutzer für seinen alten Hof sucht oder historische ländliche Bausubstanz zum eigenen Lebensmittelpunkt machen möchte, findet Hilfe beim Verein Altenburger Bauernhöfe. „Wir lieben alte Häuser“, bringt Vorstandsmitglied Dorit Bieber die ehrenamtliche Arbeit der rund 85 Bauernhofenthusiasten auf den Punkt. Die 52-Jährige ist Ansprechpartnerin für die Bauernhofbörse, die seit Frühjahr dieses Jahres Liebhabern geschichtsträchtiger dörflicher Bauwerke wieder eine Online-Plattform bietet (die OVZ berichtete). Vor 15 Jahren zum ersten Mal aus der Taufe gehoben, fanden damals innerhalb von rund vier Jahren 15 Immobilien einen neuen Besitzer. Daran möchte der Verein jetzt anknüpfen.

Die Bockwindmühle Lumpzig ist die letzte ihrer Art im Altenburger Land. Sie wurde vom Verein Altenburger Bauernhöfe in den vergangenen Jahren vor dem Verfall gerettet. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Bedrohtes Juwel ländlicher Baukunst

Die in der neu aktivierten Börse angebotenen Objekte beschränken sich nicht allein auf Gehöfte sondern umfassen alle historischen ländlichen Bauwerke, wie es das inzwischen vermittelte ehemalige Pfarrhaus in Lumpzig zeigt. Der Bauernhöfe-Verein hofft, dass mit seiner Hilfe noch sehr viel mehr erhaltenswerte Gebäude einen neuen Eigentümer finden. Die Größe der Höfe erschwert allerdings oftmals ihre Nutzung in der Jetztzeit. Einst Ausdruck bäuerlichen Wohlstandes lautet heute die Devise Nutzen durch Umnutzen.

Weitere LVZ+ Artikel

Unterstützung erfährt der Verein durch das bundesweit agierende Netzwerk der Interessengemeinschaft Bauernhaus (IgB). Diese bezeichnet das Altenburger Land als eine der eindrucksvollsten und gleichzeitig unbekanntesten Bauernhauslandschaften Deutschlands und nennt sie ein bedrohtes Juwel ländlicher Baukunst. Zwischen 1999 und 2002 erfasste der Altenburger Verein alle Gehöfte im Landkreis. Vorsitzender Martin Burkhardt spricht in diesem Zusammenhang von allein 700 Vierseithöfen, die damals noch komplett erhalten waren. Aus alten Adressbüchern geht hervor, dass die Gesamtzahl der Höfe zu Zeiten ihrer Nutzung einstmals rund doppelt so hoch war.

Der Kulturhof Kleinmecka ist eine von drei Hofstellen in dem Nobitzer Weiler. Das Denkmal soll ein kulturelles Zentrum in der Region werden. Quelle: Roland Rossner

Nachhaltigkeit und kreativer Gestaltungswille

Das was wir hier im Altenburger Land haben sind Schätze“, meint Bieber und erklärt den nachhaltigen Ansatz hinter dem Bestreben ihres Vereines: „Ein Fachwerkhaus aus Lehm und Holz ist der bauliche Inbegriff von Nachhaltigkeit. Errichtet aus Baustoffen aus der unmittelbaren Umgebung ist es ziemlich robust. Es kann mit relativ einfachen Reparaturen, bei denen der Hausherr viel selber machen kann, leicht mehrere hundert Jahre alt werden. Solche Gedanken sprechen vor allem ökologisch Interessierte sowie Leute mit viel Kreativität und Gestaltungswillen an. Diese brauchen wir auf den Dörfern“, so Bieber.

„Wir möchten Menschen erreichen, die bisher gar nicht auf die Idee gekommen sind ländliche historische Bausubstanz zu erwerben. Wenn junge Familien aufs Dorf ziehen hat das Auswirkungen auf die gesamte dörfliche Struktur, von der Gestaltung des Vereinslebens bis hin zur Frage ob eine Schule erhalten bleibt“, erklärt sie. Das kann nur durch eine sinnvolle und wirtschaftlich tragfähige Nutzung der Gebäude erreicht werden. Deshalb unterstützt der Verein im Rahmen einer Patenschaft neue Eigentümer auf Wunsch über die Vermittlung hinaus. Die meisten Mitglieder bewohnen selbst ein Stück dörflicher Geschichte. Sie geben ihre Erfahrungen gerne weiter und helfen mit Tipps zu steuerlichen Vorteilen von Baudenkmalen oder möglichen Eigenleistungen. Eigentümer können sich auch beim Kontakt mit Kaufinteressenten vom Verein unterstützen lassen. Wenn gewünscht, führt Bieber dann die Erstgespräche. „Damit erspare ich dem Besitzer viel emotionalen Stress.“

Nutzen durch Umnutzen: Der Quellenhof in Garbisdorf ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Belebung großer Hofanlagen durch einen Verein. Quelle: Mario Jahn

Ländliches Refugium mit eigenem Garten

Die Bauernhofbörse ist eine unentgeltliche Plattform. Dem gemeinnützigen Verein liegt das landwirtschaftlich geprägte bauliche Erbe des Altenburger Landes am Herzen, das die Lebensweise ganzer Generationen beeinflusst hat. Mit dem Verschwinden alter Höfe geht der Verlust dörflicher Identität einher. „Die Dörfer verlieren zunehmend das, was sie auszeichnet, ihren individuellen Charakter, der es leicht macht, sich zu Hause zu fühlen“, findet Dorit Bieber, der es bei der Bewahrung ländlicher Refugien zudem um individuelle Lebensqualität und Selbstverwirklichung geht. „Die Pandemie hat vielen Leuten bewusst gemacht wie wichtig es ist, dass die Kinder einen eigenen Garten zum Spielen haben.“ Deshalb möchte sie die Liebe zu alter Bausubstanz vor allem auch bei jungen Leuten wecken, auf dass es keine Dörfer gibt, in denen nur noch ein paar alte Leute wohnen.

Das älteste Gehöft in Lehma ist Baujahr 1686. Im denkmalgeschützten Fachwerkhof von Vereinsmitglied Christian Klau steckt viel Kraft und Zeit. Quelle: Mario Jahn

Interessenten für den Kauf oder Verkauf eines alten Hauses oder Bauernhofes im Altenburger Land können sich tagsüber unter der Telefonnummer 03447 502610, abends bei Dorit Bieber unter 036602 22011 oder per Mail unter paten@altenburger-bauernhoefe.de melden. Die Bauernhofbörse ist auf der Internetseite des Vereins unter www.altenburger-bauernhoefe.de zu finden. Da die Börse rein ehrenamtlich geführt wird, bittet der Verein ausdrücklich um Geduld, wenn der Kontakt nicht gleich beim ersten Mal klappt.

Von Dana Weber