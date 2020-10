Verein Flugwelt Altenburg-Nobitz hat neuen Vorsitzenden

Nobitz

Für Frank Modaleck ging am 15. Oktober eine Ära zu Ende. Die Wahlversammlung des Vereins Flugwelt Altenburg-Nobitz war für den 69-Jährigen die letzte Veranstaltung in seiner Funktion als Vorsitzender. Seit er den Museumsverein vor 16 Jahren mitgründete, hat er dessen Geschicke maßgeblich beeinflusst, 14 Jahre davon als Vereinsvorsitzender. Zu den Meilensteinen seiner Amtszeit zählt der Burgstädter den Erwerb des allerersten Flugzeuges, einer sowjetischen MiG-21 SPS. „Die haben wir damals aus Zwickau geholt“, erinnert er sich. Oder die Breguet Atlantic, die 2007 auf ihrem letzten Flug in Nobitz gelandet ist und wenig später aufs Museumsgelände gezogen wurde. „Von da an ging es bergauf mit der Flugwelt.“

Schwieriges Loslassen für den alten Vereinschef

In diesem Jahr stellte sich Frank Modaleck kein weiteres Mal für die Vorstandswahl zur Verfügung – eine Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist. Bereits fünf Jahre lang versuchte er, sich mehr aus der Verantwortlichkeit herauszunehmen, und konnte es doch nicht so recht lassen. Gesundheitliche Gründe gaben letztendlich den entscheidenden Ausschlag – es war an der Zeit, den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben.

Anzeige

„Es war eine unheimlich interessante Zeit, aber jetzt haben die Verantwortung die Anderen“, meinte der gelernte Maschinenschlosser und Agrochemiker. Jetzt freut er sich auf Wochenenddienste als einfaches Vereinsmitglied gemeinsam mit Ehefrau Angela. „Wenn ich von der Straße Richtung Museum abbiege und die Maschinen im Außengelände stehen sehe, dann geht mir das Herz auf und ich bekomme Gänsehaut.“ Für den neuen Vorstand wünscht sich Frank Modaleck, dass es von offizieller Seite her mehr Unterstützung für den Verein gibt als das bisher der Fall war.

Frischer Wind und Umbruchphase

Neuer Vorsitzender ist Patrick Nieswand, der trotz seiner Jugend bereits ein alter Hase in der Flugwelt ist. Der 32-Jährige gehört dem Verein beinahe so lange an wie sein Vorgänger. Der Ehrenhainer stieß 2005 zu den Luftfahrtenthusiasten und sammelte bereits etliche Wahlperioden lang Erfahrungen im Vorstand, zuletzt als Vize. „Unser Verein befindet sich in einer Umbruchphase“, erklärt Nieswand, der beruflich als Sachbearbeiter im öffentlichen Dienst tätig ist. „Es ist wichtig, dass wir junge Mitglieder werben, um das Fortbestehen der Flugwelt zu sichern.“

Zu den kommenden Projekten des 34 Mitglieder starken gemeinnützigen Vereins zählt der neue Vorsitzende die Sanierung des Museumsdaches und die Komplettierung der Instrumente für das größte Flugzeug auf dem Außengelände, die Transall. Auch der neue Vorstand hat zukünftig viele Aufgaben zu meistern.

Von Dana Weber