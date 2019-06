Altenburg

Den Förderverein Zukunftswerkstatt Paul-Gustavus-Haus gibt es seit zehn Jahren. Gefeiert wurde der runde Geburtstag auf Höhe der in der Wallstraße 29 mit einer kreativen dreitägigen Sommerparty. Was am Rande der Altenburger Innenstadt spielend leicht erschien, war ohne die Arbeit vieler Vereinsmitglieder undenkbar. Marko Heinke (45), Vereinsvorsitzender, brachte es auf den Punkt: „Ehrenamt beansprucht, denn oft kommen die Mitglieder an ihre Belastungsgrenze.“

Mitmach- und Flaniermeile zieht viele Besucher an

Liebevoll ist auch der Haupteingang des Paul-Gustavus-Hauses dekoriert. Quelle: Mario Jahn

Ein Satz, der nicht nur auf die Sommerparty zutrifft, sondern für die Entwicklung des Vereins steht. Nach dem Tag des offenen Denkmals 2009 war man sich einig, das Gebäude, das die Stadtgeschichte Altenburgs wesentlich mit prägte, zu neuen Leben zu erwecken. Noch im selben Jahr gründete man den Förderverein, dem heute 87 Mitglieder angehören – 15 zählen zum harten Kern. Und die hatten die Wallstraße in eine Mitmach- und Flaniermeile verwandelt, die außer mit kulinarischen Kostbarkeiten auch zum Quatschen einlud. Jenny Höselbarth (33) hatte nicht gedacht, „dass sowas in Altenburg möglich ist, Deutsche und Ausländer so gemeinsam feiern“. Sie hatte die Info zur Sperrung der Wallstraße „stutzig gemacht“ und informierte sich näher.

Nicol Kresse (40) war mit Sohn Erik bereits 2018 dabei, besuchten auch Veranstaltungen in der Weihnachtszeit und den Tag des offenen Denkmals. „Es war immer toll“, lautete ihr Resümee. Sie hatte über Facebook von der Party erfahren. „Einfach nur auf den Spielplatz“ wollte Petra Meißner mit Tochter Hannah und Enkel Sascha, aber was hier los war, ließ sie das Ziel vergessen. Die Kinder und Jugendlichen konnten sich an Trommeln üben, in der Straßenmalgalerie kreativ werden, basteln, singen oder ein T-Shirt bedrucken.

Familien und Kulturliebhaber kommen auf ihre Kosten

Auch an Trommeln konnten sich Besucher ausprobieren. Quelle: Mario Jahn

Ein Familientag mit außergewöhnlichem Ambiente, wie Heidrun Micha (67) feststellte: „Tolle Atmosphäre, fantasievoll, herzlich und schön, liebevolle Dekorationen und Bastelarbeiten von den engagierten Mitgliedern.“ Emilia Knechtel (14) hatte es sich nicht so bunt vorgestellt, es ist „überraschend wie alternativ Altenburg ist“, sagte sie. Ähnlich äußerte sich Saad Hallak (36), der mit seiner Familie seit einem Jahr hier lebt und sich freute, dass die Kinder ungestört spielen konnten.

Während tagsüber die Kleinen im Fokus des Straßenfests standen, sind Freitag- und Samstagabend den Erwachsenen vorbehalten. Die Bluegrass-Band Helmet Duty und Bataclan DJ eröffneten das Wochenende. Während am Samstagabend die „Fleischwölfin der Herzen“, skurrilen „Tanz der tausend Würste“ präsentiert, hat der Lakritzstangentanz durchaus Fans gewonnen. Ansporn genug für die Vereinsmitglieder, das Fest im nächsten Jahr auf weitere Straßen auszudehnen.

Von Ute Hirsch