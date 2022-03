Verein mit Baufachleuten will Halbes Schloss in Langenleuba-Niederhain kaufen

Langenleuba-Niederhain

Es kommt Bewegung in die Besitzverhältnisse ums Halbe Schloss in Langenleuba-Niederhain. Ein neu gegründeter Verein will noch in diesem Jahr die dreiflügelige Barockanlage kaufen. Am vergangenen Freitag fand in den Räumen der Niederhainer Gemeinde die Vereinsgründung statt.

Bestes Szenario mit aktuellen Besitzern durchgespielt

Sieben Mitglieder haben sich unter dem Namen „Halbes Schloss Langenleuba-Niederhain“ als Verein zusammengetan. Sie wollen den rund 55 Jahre leerstehenden Bau langfristig retten und ihm neues Leben einhauchen. „Wir haben gemeinsam mit den aktuellen Besitzern alle möglichen Szenarien durchgespielt und uns gefragt: Was ist das Beste für den Erhalt des Schlosses? Der Verein ist für uns jetzt die beste Lösung“, erzählt Philipp Hesse.

Verein aus Fachleuten

Der Architekt mit Lebensmittelpunkt in Kopenhagen setzt sich seit zwei Jahren für das Baudenkmal im Herzen der Gemeinde Langenleuba-Niederhain ein. Im neuen Verein fungiert er als 1. Vorsitzender. Ihm zur Seite steht Uwe Mittelstädt vom Landratsamt Altenburger Land. Der Fachdienstleiter Bauordnung und Denkmalschutz ist der 2. Vereinsvorsitzende. Zu den weiteren Gründungsmitgliedern zählen Niederhains Bürgermeister Carsten Helbig (SPD), der Altenburger Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD), die Geschäftsführerin der Daetz-Stiftung Lichtenstein, Mandy Weikelt, die Kasseler Fachplanerin für Barrierefreiheit, Gudrun Jostes, und die Brandschutzsachverständige Inga Sonntag aus Lübeck.

Aktuell setzt sich der Verein aus Fachleuten zusammen. „Es sollten Leute dabei sein, die wissen, was es bedeutet, ein solches Projekt zu stemmen“, erklärt Philipp Hesse. In den nächsten Wochen erfolge die Vereinseintragung beim Amtsgericht und die Prüfung der Gemeinnützigkeit. Später ist auch ein Förderkreis geplant, in dem sich weitere Engagierte einbringen können.

100 Jahre Sanierungsstau

Die Verhandlungen mit den derzeitigen Besitzern seien weit gediehen, meint Architekt Hesse. „Der Verkauf an den Verein soll zu einem sehr angemessenen Preis erfolgen“, sagt der 32-Jährige. Um welche Summe es sich dabei handelt, könne er allerdings noch nicht verraten. „Sie wird angemessen sein, immerhin besteht am Schloss ein Sanierungsstau von 100 Jahren“, ergänzt Uwe Mittelstädt. Wie die Kaufsumme aufgebracht werden soll, darüber schweigen die beiden Vorsitzenden. Sie verweisen auf die Möglichkeiten von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Auch über mögliche Konzepte zur künftigen Nutzung des Schlosses können sie noch nicht reden. Dazu sei es noch zu früh. Aktuell prüfe das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die Denkmalverträglichkeit der Konzeptideen.

Die Vogelperspektive auf den Barockbau zeigt, wie das Halbe Schloss Langenleuba-Niederhain zu seinem ungewöhnlichen Namen kam. Die Aufnahme entstand im Juli 2021. Quelle: Mario Jahn

„Man muss das Gebäude erst einmal verstehen“

Wichtig für die Sanierung der denkmalgeschützten Anlage ist auch die Wahl der künftigen Baumaterialien. Die neuen Baustoffe müssen mit dem über 300-jährigen Ausgangsmaterial harmonieren. Das erfordere eine genaue Bewertung aller Bauteile. „Man muss das Gebäude erst einmal verstehen“, meint Uwe Mittelstädt. So werde es unter anderem durch einen Restaurator die Untersuchung des historischen Mörtels im Schloss geben. „Alter und neuer Mörtel müssen aufeinander abgestimmt sein, sonst kommt es zu Spannungen.“

Sanierung verlangt atmungsaktive Baumaterialien

Zudem hatte das Schloss in den vergangenen Jahrzehnten Kontakt mit dem Außenklima. „Durch die fehlenden Fenster konnte nichts schimmeln“, so Mittelstädt. Auch dies muss bei einer künftigen Sanierung Beachtung finden. „Wir brauchen atmungsaktive Baumaterialien. Zement und unsere heutigen Dispersionsfarben eignen sich nicht. Es wird in Richtung Kalkmörtel und diffusionsoffene Farben auf Naturbasis gehen.“

Originale Stuckdecke hinter Zwischendecke gefunden

Das vergangene Wochenende nutzten Philipp Hesse und Uwe Mittelstädt für eine Bauteilfreilegung im Südost-Flügel des Schlosses. Hinter dem Gefache einer Zwischendecke im Erdgeschoss, die im 19. Jahrhundert eingezogen wurde, kam wie erhofft die originale Stuckdecke mit floralen Verzierungen zum Vorschein.

Von Dana Weber