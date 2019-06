Haselbach/Regis-Breitingen

Überhaupt keine Lust auf Begegnungen mit der Polizei hatte am Samstagnachmittag ein 28-jähriger Autofahrer in der Nähe der Tongrube bei Haselbach. Er hatte die Beamten auf sich aufmerksam gemacht, weil er mit seinem Ford Fiesta verbotenerweise einen Waldweg befuhr. Die Polizisten wollten ihn deshalb kontrollieren, doch der Mann gab Gas und flüchtete mit erheblichem Tempo über die Landesgrenze hinweg in Richtung Regis-Breitingen in Sachsen.

Auto schleudert gegen Böschung

In der dortigen Werkstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über einen Fußweg gegen eine Böschung, berichtete am Sonntag die Polizei. Der 28-Jährige konnte schließlich durch die verfolgenden Beamten gestellt werden. Für ihn endete die Flucht mit leichten Verletzungen im Krankenhaus, für seinen Ford mit Totalschaden.

Ohne Führerschein und unter Drogen

Bei der Kontrolle des Mannes wurde auch schnell klar, warum er es eilig hatte: Er besitzt keinen Führerschein und stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Die Polizei ermittelt nun – und auch die Feuerwehr wurde aktiv, da aus dem Unfallfahrzeug Kraftstoffe ausliefen und drohten in Brand zu geraten.

Von OVZ