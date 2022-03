Wintersdorf

Als Ute Franke im letzten Sommer einen Schlussstrich unter 16 Jahre Wirken im Kulturhaus „Schnaudertal“ zog, war die Hoffnung im Ort groß, dass sich bald ein Nachfolger finden würde. Doch auch acht Monate nach dem Weggang der beliebten Wirtin ist kein neuer Pächter für die Gaststätte im Meuselwitzer Ortsteil Wintersdorf in Sicht. „Leider“, bedauert Ortsteilbürgermeister Andreas Förtsch. Zwar seien einige Brauereien angeschrieben worden, habe es einige Besichtigungen mit Interessenten gegeben, bestätigt auch die Stadt Meuselwitz auf LVZ-Nachfrage, „aber geblieben ist von denen niemand.“ Corona und alle damit einhergehenden Beschränkungen hätten die Suche zusätzlich erschwert. „Die sich ständig ändernden Auflagen haben so manchen abgeschreckt“, vermutet Förtsch. Umso mehr hofft er auf die neue Saison und darauf, „dass endlich wieder jemand der Gaststätte Leben einhaucht.“

Es ist nach wie vor Leben im Haus

Unbeeindruckt von der fehlenden gastronomischen Versorgung läuft das Vereinsleben im und ums Haus – die Treffen der Freiwilligen Feuerwehr oder der Kegler – so normal wie gerade möglich weiter. „Man kann nicht sagen, dass überhaupt kein Leben mehr im Haus ist. Aber um die Verpflegung müssen sich jetzt halt alle selber kümmern“, so die Stadt. Das gilt auch für all jene, die kleine wie größere Familienfeste in den verschiedenen Räumlichkeiten des Kulturhauses feiern wollen und dafür in der Vergangenheit auf die kulinarische Unterstützung von Ute Franke setzen konnten. Raum oder Saal anmieten bei der Stadt geht, sich bekochen lassen nicht. Ungleich mehr Aufwand für die Veranstalter, den so mancher scheut, kann sich Andreas Förtsch vorstellen.

Offen schon, aber passen muss es

Mit einem umfangreichen Exposé hat die Stadt seit 20. Januar die Gaststätte auf ihrer Website ausgeschrieben. Nur zur genauen Höhe der Pacht lässt man sich nicht in die Karten gucken. „Nach Rücksprache“ heißt es im Text und ließe sich nicht pauschal sagen, weil „das von verschiedenen Faktoren und natürlich von den konkreten Plänen eines möglichen Pächters abhängt, die dann auch Thema im Kulturausschuss würden“, so die Stadtmitarbeiter. Hinsichtlich der künftigen kulinarischen Ausrichtung gibt sich die Stadt offen. „Ob wieder Hausmannskost oder was anderes, darüber kann man reden. Nur zum Haus und zum Dorf sollte es passen.“

Von Maike Steuer