Vergessenes Essen auf dem Herd: Feuerwehr rückt in Dixstraße an

Altenburg

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in der Otto-Dix-Straße in Altenburg wurden am Sonntagabend um 18:51 Uhr alle Feuerwehren der Stadt gerufen. Es rückten neben der Berufswehr ebenso die Kameraden der Freiwilligen Wehren Altenburg, Paditz und Ehrenberg zum Haus mit der Nummer 39 an, wo es im ersten Stock zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Da die Mieter der Wohnung nicht vor Ort waren, musste die Eingangstür aufgebrochen werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf dem Herd vergessenes und angebranntes Essen die Ursache war. Ebenfalls vor Ort war auch die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Von jw