Vergewaltigung? – Freispruch für Busfahrer gefordert, Altenburgerin in Psychiatrie

Altenburg/Gera

Wolfgang Höfs hatte etwas anderes erwartet. So zeigte sich der Oberstaatsanwalt am Dienstagvormittag verwundert, als Richterin Christina Lichius den Verhandlungstag im Prozess um Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen Ex-Busfahrer aus dem Altenburger Land am Landgericht Gera nach einer guten Stunde beendete. „Wir haben es jetzt kurz nach zehn Uhr“, stellte Höfs mit staunender Stimme fest. Er habe heute schon mit einem Urteil gerechnet. „Tut mir leid“, sagte die Vorsitzende Richterin der 3. Strafkammer daraufhin und stellte eine Entscheidung am 23. März in Aussicht. „Aber ein bisschen beraten werden muss das schon.“

26 Zeugen vernommen, aber keiner kann Taten bezeugen

Dass es nach etwas mehr als einem halben Jahr mit bisher 15 Verhandlungstagen noch immer kein Urteil gibt, hat mehrere Gründe: Unterbrechungen aufgrund der Corona-Lage, halb genutzte Tage und die schwierige Beweisaufnahme. Früh war klar, dass hier Aussage gegen Aussage steht. So beschuldigte die junge Altenburgerin, die auch als Nebenklägerin auftritt, den früheren Busfahrer, sie von Januar bis Juni 2018 mindestens vier Mal vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte, Anfang 40, bestritt das, sprach stattdessen von stets einvernehmlichem Sex.

„Wir haben 26 Zeugen gehört, einige davon mehrfach“, konstatierte Verteidiger Jan Lohwasser im Plädoyer. Darunter seien aber „keine Tatzeugen“ gewesen. 17 Zeugen seien vom mutmaßlichen Opfer, nur eine Zeugin vom Angeklagten benannt worden. Der Rest seien Polizisten oder von der Thüsac, dem früheren Arbeitgeber seines Mandanten, gewesen. Das führte der Jurist aus Meerane auch aus, um den von Nebenklageanwalt Dirk Schwerd erhobenen Vorwurf, die Beweisaufnahme verschleppt zu haben, zurückzuweisen und umzukehren.

Verteidiger und Staatsanwalt haben Zweifel

Zudem habe man Hunderte Seiten Chatprotokolle studiert, fügte Lohwasser an, um zu verdeutlichen: „Das Randgeschehen hat hier erhebliche Bedeutung.“ Schließlich sei alles eine Frage der Glaubwürdigkeit. Die Aussagen der jungen Frau „können stimmen oder auch nicht“. Er tendierte wegen Widersprüchen und offener Fragen zu Letzterem. So sei ihm unklar, warum die Altenburgerin nach den vermeintlichen Vergewaltigungen weiter Kontakt zum Angeklagten gehalten habe und warum sie erst am dritten Verhandlungstag einräumte, mit seinem Mandanten Ende 2017 einvernehmlich Sex gehabt zu haben. Daher beantragte er Freispruch und eine Entschädigung.

Zuvor hatte schon Höfs gefordert, den Angeklagten freizusprechen. „Im Zweifel für den Angeklagten“, zitierte der Oberstaatsanwalt dabei ein Juristencredo. Ihm reiche die Summe dessen, was an Randgeschehen vorgetragen worden sei „nicht als tragfähige Basis für eine Verurteilung“. Dafür brauche es sichere Überzeugungen, die er nicht habe. „Als Vertreter der Anklage muss ich Be- und Entlastendes berücksichtigen.“

Nebenklageanwalt sieht Vergewaltigungen als erwiesen an

Eine Einschätzung, die Dirk Schwerd nicht teilte. Dass seine Mandantin erst später von dem einvernehmlichen Sex erzählt habe, sei „verfahrensrelevant“, erklärte der Altenburger Anwalt. Generell unglaubwürdig mache sie das aber nicht. Vielmehr leiten sich daraus nur „weitere besondere Prüfpflichten“ des Gerichts bezüglich ihrer Aussagen zu den vier angeklagten Taten ab. Zu diesen soll es zweimal im Treppenhaus und je einmal in ihrer und seiner Wohnung gekommen sein. Dies habe sie auch nicht gewollt, weil ihr der erste Sex mit „leichter körperlicher Züchtigung“ missfallen habe.

Laut Schwerd sind die Prüfpflichten des Gerichts und das zähe sowie an den Prozessfortgang angepasste Aussageverhalten des Angeklagten die Hauptursachen für die lange Beweisaufnahme. Auch legte der Jurist Fehler und Widersprüche des Beschuldigten zu persönlichen Details der Nebenklägerin und zu Tathergängen offen und kratzte so an dessen Glaubwürdigkeit.

„Kühle Rafinesse“ und vertiefte Traumatisierung

Verschiedentlich belegte Schwerd „die kühle Raffinesse“ des Ex-Busfahrers, mit der er seine Mandantin unter Druck gesetzt, zum Sex gezwungen und damit auch bestraft habe. Etwa durch gestohlene Nacktbilder oder heimliche Aufnahmen der schlafenden jungen Frau in seinem Bett und die anschließende Drohung, er werde es aussehen lassen wie eine Affäre, von der er ihrem damaligen Freund, einem Ex-Kollegen, erzählen werde. Zudem belege „das konstante Aussageverhalten“ der Mittzwanzigerin hinsichtlich der Taten diese und zahlreiche Zeugen ihr im Anschluss verändertes Wesen. Deshalb beantragte er, den Angeklagten für schuldig zu befinden.

Doch egal, wie das Verfahren auch ausgeht. Fest steht schon jetzt, dass es eine Verliererin gibt: die junge Altenburgerin. Laut ihres Anwalts befindet sie sich seit Anfang des Monats in stationärer Behandlung in der Psychiatrie. Dabei gehe es auch um „die Aufarbeitung des Prozessgeschehens“, das ihre Traumatisierung vertieft habe. Schon früher hatte sie während einer Verhandlung gesagt, dass sie keiner Frau diesen Weg empfehlen könne und klar gemacht, dass sie nicht mehr könne.

Von Thomas Haegeler