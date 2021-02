Offener Brief an Regierung - Verhärtete Fronten: Debatte um die Zukunft zweier Altenburger Berufsschulen dauert an

Im Ringen um die Zukunft zweier Altenburger Berufsschulen treten die Beteiligten bislang auf der Stelle. Für die Skatstadt stehen neun Ausbildungszweige auf dem Spiel. Jüngster Höhepunkt im schwelenden Konflikt zwischen Bildungsministerium und Schulträgern ist ein offener Brief des Landkreistages an die Landesregierung.