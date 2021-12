Schmölln

Die Entscheidung, wie es mit dem Probst-Hof weitergehen solle, wäre in einigen Jahren wahrscheinlich so oder so angefallen, erklären Maike und Jörg Probst. Sie klingen nach Resignation und ein bisschen Ärger, als sie sagen, dass die ganze Corona-Situation und die mangelnde Unterstützung der Politik die Sache nur noch beschleunigt hätten. Der Hof der Familie Probst in Kummer ist verkauft. Ende des Jahres geben Maike und Jörg Probst die Verantwortung ab. Die neuen Besitzer kommen aus dem hohen Norden.

Familie Probst setzte auf Professionalität

Der Probst-Hof in Kummer bei Schmölln ist bekannt und beliebt. Das Ehepaar hat dort in den vergangenen zwanzig Jahren mit ihren Tiershows ihre Gäste begeistert. Kita- und Schulgruppen haben Stunden bei ihnen verbracht. Hunde, Affen, Papageien und sogar ein Waschbär haben hier ein Zuhause gefunden. Dahinter steckt viel Arbeit, erklärt Maike Probst. Der Betrieb, die Flächen – das braucht viel Pflege und liegt in den Händen von Jörg Probst. Maike Probst arbeitet viel mit den Tieren. „Wir haben da auch Ansprüche. Sauberkeit und Professionalität für einen Ort, an dem man sich an der Arbeit mit den Tieren erfreuen kann. Das war immer unser Credo.“

Steigende Kosten und Corona machten es schwer

Doch: Die Kosten stiegen, die Gagen allerdings weniger, sagen die Probsts. Daher entschied sich das Paar im Januar 2020, kurz vor der ersten Coronawelle, sich von einem Betriebszweig zu trennen. In der Weihnachtszeit waren sie immer viel mit den Tieren unterwegs, auf Feiern und Veranstaltungen. Gelohnt habe sich das finanziell kaum noch. „Vier Wochen auf der Straße unterwegs, das hatte keinen Sinn mehr“, so Maike Probst. Die benötigten Fahrzeuge und das Equipment wurden verkauft, eine große Haustiergruppe ging an den Zirkus Krone in München. „Von dem Geld haben wir die erste Coronawelle geschafft“, sagen die Probst.

Wenig Unterstützung in der Coronazeit

Das erste Coronajahr habe man mit einem blauen Auge überstanden, so Maike Probst. Aber: Auch emotional haben die vergangenen beiden Jahre zur Entscheidung beigetragen. Immer wieder Stornos, immer wieder Absagen am Telefon und nicht zu wissen, wie es weitergeht mit der Planung, das zerrte an den Nerven. Die fehlende Unterstützung seitens der Politik, auch der lokalen, kam dazu. „Es ist einfach frustrierend. Du weißt, du hast als Unternehmer nichts falsch gemacht, bist aber trotzdem in diesem Strudel“, erklärt Maike Probst. Von den Coronahilfen habe man gerade mal die Beiträge für die Künstlersozialkasse und Versicherungen bezahlen können.

Der Zufall war es schließlich, der im vergangenen Sommer die Probsts und die neuen Besitzer des Probst-Hofes zusammengebracht hat. Ein Bekannter aus Schweden wusste um die Überlegungen des Paares und brachte sie schließlich mit Martin und Linda Farm zusammen.

Martin und Linda Farm aus Schweden haben auch ihre Kamele mitgebracht. Quelle: Mario Jahn

Das schwedische Ehepaar wollte nach Deutschland ziehen und hatte selbst im Norden bereits einen landwirtschaftlichen Betrieb. „Wenn man die ganze Hofanlage sieht, was das alles mit sich bringt an Arbeit, ist es gut, jemanden vom Fach zu haben“, sagt Maike Probst dazu. „Das war für uns auch mitentscheidend.“

Familie Probst bleibt weiter in Kummer

Der Übergang zwischen den alten und neuen Besitzern ist fließend. 2022 sind die Probsts und ihre Shows und Veranstaltungen wie geplant weiterhin in Kummer beheimatet. Auch die beliebten Artistik-Feriencamps in den Sommerferien werden für Kinder im Alter zwischen 8 und 16 Jahren angeboten, betont Maike Probst. „Insofern ist das jetzt hier ein gutes Quartett und wir hoffen, 2022 halbwegs normal arbeiten zu können. Jetzt müssen vier Menschen davon leben.“

Martin Farm und Jörg Probst bauen derzeit einen Unterstand für die Kamele – man arbeitet zusammen. Quelle: Mario Jahn

Für die Besucher ändert sich daher erstmal wenig. Ein paar neue Tiere sind bereits eingezogen. Unter anderem stehen nun Kamele auf den Wiesen in Kummer. Und aus dem Probst-Hof wird künftig der Schweden-Hof.

Martin und Linda Farm waren im Sommer das erste Mal in Kummer. Jörg Probst nahm sich damals Zeit, zeigte ihnen das Gelände. Er kennt die kleinsten Ecken und weiß, was wie erledigt werden muss. Ihren Besitz in Mittelschweden verkauften sie, seit Oktober lebt das Paar bereits auf dem Hof und hat einige Tiere mitgebracht. Auf den Wiesen stehen nun beispielsweise Kamele. In ihren Händen wird mit der neuen Saison erstmal das Hof-Café liegen. „Swedish-themed“, sagt Linda Farm dazu – Spezialitäten aus dem Norden wird es geben, neue Tiere sollen kommen. Alles andere, sagt das Paar, bleibt noch ein Geheimnis.

Das vollständige Programm 2022 sowie die Zeiten und Anmeldung für die Artistik-Camps finden sich auf der Homepage des Probst-Hofes unter www.maikeundjoergprobst.de

Von Vanessa Gregor