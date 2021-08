Schmölln

Das einzige, was an diesem Montag zu hören ist, ist der Regen. Er tropft von den Bäumen, prasselt auf den Regenschirm und hat auch den Pegel der Sprotte schon gut ansteigen lassen. Konstant hält er den ganzen Vormittag an, fast herbstlich zieht das Wetter durch die Knopfstadt. Ansonsten ist es nahezu drückend ruhig in Schmölln an der Ronneburger Straße. Kein Auto fährt, ein einzelne Fahrradfahrerin versucht, gegen den Wind und den Regen anzukommen. Wie viel Verkehr sonst auf der Bundesstraße 7 unterwegs ist, lässt sich erahnen. Schwere LKW, Busse und Autos rollen die Umleitung entlang. Dort herrscht eine ganz andere Lautstärke.

Es könnte ein Tag im Lockdown sein, hier an der B7. Wer aus Richtung Stadt kommt, für den ist spätestens ab Hausnummer 37 Schluss, es geht nicht mal bis zum Stadtpark. Wer von der anderen Seite kommt, könnte noch bis zum Knopfmuseum fahren. Aber auch das liegt am Montag verlassen da. Lukas Preuß ist der einzige, der sich bei diesem Wetter vor die Tür traut. Weil er muss. Er ist Anwohner und gerade auf dem Weg zur Fahrschule. Gefällt ihm die Ruhe an der Straße? Er zuckt mit den Schultern. Merken täte man das schon, sagt er, gerade den fehlenden Verkehr. „Aber es ist auch nervig, dass wir jetzt immer einen Umweg fahren müssen.“

B7 bis Oktober in Abschnitten gesperrt

Die B7 ist im Schmöllner Stadtgebiet seit Anfang August an einem Abschnitt voll gesperrt. Zwischen der Ronneburger Str. 33 und 41 geht derzeit nichts mehr – auch nicht für Fußgänger. Die müssen einen Umweg nehmen und über die Grenzstraße laufen. Grund für die Sperrung sind Baumaßnahmen des Landes und der Stadt sowie ein Hausabriss. Die Straße soll verbreitert werden, 6,50 Meter sind der Plan. Dazu kommt ein neuer Gehweg. Wieder frei sein soll die Straße bis zum 23. Oktober.

Die T-Tankstelle an der B7 – leer ist es hier am Montag. Quelle: Vanessa Gregor

Das sieht Roswitha Aurich nicht so gern. Die Inhaberin der T-Tankstelle hat bereits, wie übrigens einige Geschäfte an der B7, ihre Öffnungszeiten verkürzt. Es kommen einfach deutlich weniger Kunden. Verirrt sich doch mal ein Fahrzeug weiter hinter die Umleitungsschilder, um zu tanken, ist da noch die Konkurrenz ein paar hundert Meter weiter vorn, die oft zuerst angefahren wird. „Erst Corona, und jetzt das“, erzählt Aurich. Mehr als 30 Jahre ist sie schon vor Ort, so sei es nie gewesen. Sie klingt resigniert. „Wenn das jetzt noch bis Oktober so weiter gehen soll, weiß ich auch nicht.“ Es hätten alle schon genug davon, sagt sie. Und es stimmt. Nur selten fährt am Montag ein Auto weiter als bis zum Dänischen Bettenlager, bis zu Getränke Donat und dem Tatami. Aurich wünscht sich ein früheres Ende der Bauarbeiten.

Die Stammkunden finden den Weg über die B7

Bei Getränke Donat ist Mitarbeiterin Heike Grünewald noch positiv gestimmt, sie will es auch nicht anders. Ja, heute sei es besonders ruhig, erklärt sie. Das könne aber auch am Wetter liegen, überlegt Grünewald weiter. Die Tropfen fallen schließlich schon den ganzen Vormittag unaufhörlich vom Himmel. Am Sonnabend sei es fast ein normaler Tag gewesen, berichtet sie im Hinblick auf den Kundenbesuch. Aber ja, es falle schon auf, dass der Andrang gerade nicht da ist wie gewohnt.

Sie will das aber nicht alles nur schlecht reden. „Wir haben hier auch Lotto und Hermes. Und unsere Stammkunden kommen schon“, erzählt Heike Grünewald. „Und ich habe endlich mal Zeit für den Laden und kann in Ruhe aufräumen.“ Zwei Monate brauche sie dafür aber nicht. Und noch eins ist ihr wichtig – und das habe sie schon mal gesagt: „Natürlich ist es gerade nicht schön, aber auf der anderen Seite wird auch gemeckert, wenn nichts gemacht wird.“

Gemacht wird etwas, bestätigt Felix Krämer vom Bauamt der Stadt Schmölln. Auch wenn am Montag niemand da ist, erst am Freitag habe er Rückmeldung von der ausführenden Firma bekommen. Er weiß, dass die Vollsperrung niemand schön findet. Sie ist aber notwendig, um Standards zu bringen für mehr Sicherheit im dortigen Straßenverkehr. Deshalb habe man, in einem Atemzug mit dem Hausabriss, auch die Fahrbahnerweiterung in Angriff genommen.

Für die Anwohner mag die Baustelle derzeit ein kleines Übel sein. Umwege müssen geplant werden, dafür ist es ruhig. Für diejenigen, die auch ihr Geld mit dem jetzt fehlenden Verkehr verdienen, ist es schwer. In einer ansässigen Bäckerei spricht eine Mitarbeiterin von rund 50 Prozent Einbußen, richtig Spaß mache es gerade nicht. Und ein Gang durch die Geschäfte zeigt Leere, kaum ein Kunde oder eine Kundin verirrte sich am Montag dort oben hin, außer in den ansässigen Discounter. Der Lockdown ist eigentlich vorbei in Thüringen. An der B7 fühlt es sich – durch Stille und fehlenden Verkehr – jedoch an, als wäre er noch da.

Von Vanessa Gregor