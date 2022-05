Verkehr in Altenburg: Anwohner der Spalatinpromenade sehen Befürchtungen bestätigt

Altenburg

Als Eberhard Schmidt fast auf den Tag genau vor einem Jahr seinen Garten betrat, traute er den Augen kaum. Da fuhren Autos von der Heinrich-Zille-Straße in die Spalatinpromenade – und trotz eines neuen „Einfahrt verboten“-Schildes auch in die Gegenrichtung. Quasi über Nacht hatte die Altenburger Stadtverwaltung Poller entfernt und den unteren Teil der Fußgängerzone zur Durchfahrtsstraße gemacht.

Mehr Verkehr, verschwundene Kinder und Senioren

Das sorgte für einen Aufschrei unter den Anwohnern. Nicht nur, weil das Rathaus vergessen hatte, sie über die geänderte Verkehrsführung zu informieren, sondern auch wegen der Folgen. So fürchteten Schmidt und Co. dadurch eine Gefahr für Kinder auf dem benachbarten Spielplatz im Schmidtschen Park, weil immer wieder Bälle auf die Straße fliegen. Aber auch einen Nachteil für ältere Menschen, die mit Rollatoren und Rollstühlen die Abkürzung zwischen Franz-Mehring-Straße und Lindenaustraße nicht mehr nutzen könnten, weil der Gehweg, auf den sie nun ausweichen müssen, ramponiert ist. Ganz zu schweigen vom zunehmenden Verkehr mit all seinen Begleiterscheinungen.

Einige Anwohner nutzen die frühere Fußgängerzone in der Spalatinpromenade noch immer. Auch wenn dort jetzt durch eine Änderung Autos durchfahren. Quelle: Mario Jahn

Ein Jahr später sieht sich Eberhard Schmidt weitgehend bestätigt. Zwar habe es noch keinen Unfall gegeben und auch das Problem mit durchfahrenden Lkw und Müllautos habe sich beruhigt, aber der Verkehr insgesamt deutlich zugenommen. „Drei bis vier Autos fahren auch weiter jeden Nachmittag verkehrt in die Einbahnstraße – mit Vollgas“, sagt der 68-Jährige. Zudem seien die auf der Promenade mit Kreide malenden Kinder genauso verschwunden wie die Ruheständler aus der Seniorenresidenz Schlossblick. „Auch dass generationsübergreifende Lernen von Roller- und Fahrradfahren findet nicht mehr statt.“

Anwohner fordern Verkehrsspiegel an Mehring-Straße

Das bestätigt Sebastian Günther. „Es hat keinen Sinn, hier Radfahren zu lernen“, sagt der Familienvater. Kaum habe man angefangen, komme ein Auto. Wie auch Schmidt habe er resigniert, was die Öffnung der Promenade betrifft: „Hier wird sich nichts ändern.“ Allerdings hoffe er auf eine Spielstraße und einen Spiegel an der Mehring-Straße. „Die Linksabbieger sehen nichts. Das ist das Hauptproblem.“ Hier stimmen ihm gleich mehrere andere Anwohner zu. Und: Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis die Straße saniert werden müsse, ergänzt Eberhard Schmidt und zeigt auf ausfransende Straßenränder und abgeplatzte Bitumenteile. Auch von der avisierten Gehweg-Sanierung habe man nichts mehr gehört.

Durch den zunehmenden Verkehr fransen die Straßenränder aus und platzen Bitumenteile ab, so dass die Spalatinpromenade auf kurz oder lang saniert werden muss. Quelle: Mario Jahn

Stadt Altenburg macht wenig Hoffnung auf Änderungen

Diese wollte die Stadt genauso prüfen wie Geländer am Rande des im Winter als Rodelhang genutzten Spielplatzes. Ob und mit welchem Ergebnis das geschehen ist, konnte Rathaussprecher Christian Bettels am Donnerstag noch nicht sagen. Und auch sonst hat er aus Sicht der Anwohner wenig Erfreuliches zu berichten. Denn eine weitere Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit – aktuell sind es 20 Kilometer pro Stunde, anfänglich waren es 30 – sei „rechtlich nicht umsetzbar“. Auch der Spiegel an der Mehring-Straße könne nicht einfach angebaut werden, „da dort kein Unfallschwerpunkt liegt“.

Nach der Änderung der Verkehrsführung in der Altenburger Spalatinpromenade ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit von anfänglich 30 auf 20 Kilometer pro Stunde beschränkt worden. Das reicht den Anwohnern aber nicht. Quelle: Thomas Haegeler

Außerdem ist das Öffnen der Spalatinpromenade für Radfahrer aus Richtung Mehring-Straße, was einige Bewohner angeregt haben, „nicht möglich“, wie Bettels weiter erklärte. Denn dann „dürfen dort keine Parkplätze ausgewiesen sein“. Wegen des Parkdrucks und rund einem Dutzend neuer Stellmöglichkeiten hatte die Stadt die Änderung aber seinerzeit erst eingerichtet.

Von Thomas Haegeler