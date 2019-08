Nobitz

Es ist doch jeden Morgen das Gleiche: Kaum hat der Wecker geklingelt, springt die Zeit unerwartet nach vorn. Und dann ist auch gerade noch die Schule wieder losgegangen. Zehn Minuten zu spät auf Arbeit, damit kommt der Chef klar, aber bei den Kindern klingelt es. Sie müssen pünktlich im Unterricht sein, also los jetzt ins Auto und ab, dann wird Gas gegeben.

Ins Gewissen reden statt strafen

So ähnlich wird es wohl auch der jungen Mutter gegangen sein, die am Dienstag mit ihrem Kombi an der Grundschule in Nobitz vorbeirauschte. Das Laserhandmessgerät der Polizeibeamten zeigte 47 Kilometer pro Stunde. Damit war die junge Frau deutlich schneller als die erlaubten 30 km/h vor der Bildungsstätte, in der nur einen Tag zuvor 23 Mädchen und Jungen ihren ersten Schultag hatten. „Sie haben doch selbst ein Kind im Auto. Als Mutter wollen sie doch auch, dass ihr Nachwuchs wieder gesund nach Haus kommt“, hält Polizeihauptmeisterin Carolina Burkhardt der Raserin eine Standpauke.

Mehr hat die Autofahrerin an diesem Tag nicht zu erwarten. „Wir sanktionieren heute nicht, sondern reden den Verkehrsteilnehmern ins Gewissen“, erklärt Burkhardt. Regelmäßig zu Beginn des neuen Schuljahrs beteiligen sich die Polizeiinspektion Altenburg und der hiesige ADAC an der bundesweiten Aktion „Blitz für Kids“. Deren Anliegen es ist, die Autofahrer zu sensibilisieren, dass jetzt wieder viel kleine Kinder unterwegs sind. Auch wenn das Gros der vorbeikommenden Fahrzeuge in Nobitz sich nichts zu Schulden kommen lässt, sei die Aktion nach wie vor nötig.

Polizisten messen die Geschwindigkeiten mit der Laserpistole vor der Grundschule Nobitz. Quelle: Jörg Reuter

Tägliche Rücksichtslosigkeit vor Schulen

Das Verhalten im Straßenverkehr wird immer rauer, beklagt Hans-Jürgen Schröter, Vorsitzender des Motorclubs Schmölln im ADAC ein. „Hier ist es nur wegen der Verkehrslage so ruhig“, meinte er. Bei den Aktionen der Vorjahre habe sich oft ein anderes Bild gezeigt. Schröter denkt an Windischleuba, wo es mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen gab, oder an Wintersdorf. „Dort war vielleicht etwas los. Obwohl überhaupt kein Platz ist, haben viele Eltern einfach direkt vor der Tür gehalten“, erinnert sich der ADAC-Mann.

Das war auch Nobitz zu beobachten. Ungeachtet der freien Parkplätze auf der anderen Straßenseite gegenüber der Grundschule musste Burkhardt mehrfach Eltern auffordern, nicht unmittelbar vor dem Eingang, in der Bushaltestelle zu halten. Das sei tägliches Erleben, so Burkhardt, die immer in der Wochen nach den großen Ferien mit Kollegen präventiv vor den 21 Grundschulen des Kreises unterwegs ist. „Die Aktion mit den Kindern führen wir lediglich vor zwei Schulen durch, in diesem Jahr erst in Nobitz und tags darauf in Lucka. Sonst sind wir allein dort und sprechen die Fahrer an.“ Dabei achte sie auch darauf, dass die Kinder im Auto richtig gesichert sind und eben nicht wild vor der Schule geparkt wird. „Das ist nicht nur gefährlich für die Kinder. Dazu kommt: Wenn die Eltern mit ihren Sprösslingen ein paar Schritte gehen, lernen die Kleinen ihren Schulweg kennen und wie sie sich im Straßenverkehr verhalten müssen.“

Wer es richtig macht, wird gelobt

Dann schwingt Burkhardt erneut die Kelle und zieht einen PKW aus dem Verkehr. Diesmal aber nicht für eine Rüge, sondern für ein Lob von Melina, Kurt, Lilly-Ann und Helene. Die Viertklässler bedanken sich stellvertretend für alle Schüler für das rücksichtsvolle Verhalten auf der Straße vor ihrer Schule.

Von Jörg Reuter