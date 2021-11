Rositz

Am Freitagabend gegen 23 Uhr wurden Rettungskräfte und die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall in die Rositzer Karl-Marx-Straße gerufen. Dort hatte ein Autofahrer in der Kurve zur Bahnhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine Fußgängerin anfahren. Die 20-jährige Passanten hatte gerade die Straße überqueren wollen. Sie wurde durch die Kollision mehrere Meter durch die Luft geschleudert und lebensbedrohlich verletzt, berichtete am Sonntag die Polizei. Das Auto prallte noch gegen eine Hauswand. Ein Alkoholtest bei dem 30-jährigen Fahrer ergab fast zwei Promille. Es wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung ist im Gang.

Von LVZ