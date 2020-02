Kriebitzsch

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Montagmorgen auf der Bundesstraße 180 ereignet. Gegen 7 Uhr waren in der Altenburger Straße in Kriebitzsch ein Pkw Mitsubishi und ein Radfahrer zusammengestoßen. Der 54-jähriger Radfahrer befand sich auf dem Radweg von Kriebitzsch in Richtung Meuselwitz, als der ebenfalls 54 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen von einem Firmengelände auf die Straße fuhr. Durch den Zusammenprall stürzte der Radler, verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Von OVZ