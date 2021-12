Verkehrsunfall in Altenburg: ein Verletzter und Stau in der Albert-Levy-Straße

Altenburg

Ein Verletzter Autofahrer und längere Wartezeiten auf den Bus: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagfrüh in Altenburg. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es dazu gegen 5.45 Uhr in der Albert-Levy-Straße. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine 21-jährige Autofahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Auto.

Dessen 63-jähriger Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und blockierten die Straße. Dadurch staute sich der Verkehr, sodass mehrere Fahrgäste der dort passierenden Buslinien längere Wartezeiten in Kauf nehmen mussten.

Von LVZ