Schmölln

Eine 15-jährige Moped-Fahrerin ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Schmölln verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung von Bach- und Uferstraße. Die Schülerin war mit ihrer Simson auf der Bachstraße in Richtung Crimmitschau unterwegs, ein 36-jähriger Renault-Fahrer, aus der Uferstraße kommend, auf die Kreuzung fuhr, teilte die Polizei mit. Die Moped-Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von OVZ