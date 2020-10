Verkehrsunfall in Wettinerstraße am Altenburger Bahnhof

Altenburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr nahe dem Altenburger Bahnhof. Beteiligt waren ein Skoda mit einer 29-jährigen Fahrerin sowie ein Ford mit einem 57-Jährigen am Steuer. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Wettinerstraße in Höhe Bahnhofstraße zusammen. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine Person leicht verletzt. Es entstand zudem erheblicher Sachschaden. Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Abschleppdienst kamen zum Einsatz. Die Wettinerstraße war zeitweise halbseitig gesperrt.

Von OVZ