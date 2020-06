Altenburg/Leipzig

In einem Monat starten die Sommerferien und mehr Schüler als gewöhnlich verbringen in diesem Jahr diese Zeit in heimischen Gefilden in Thüringen und in Sachsen. Damit sie trotzdem viel erleben und rundum mobil sind, bietet der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) ein passendes Ticket für Schüler und Azubis bis 20 Jahre an. Das Ferienticket Sachsen kostet 30 Euro und gilt sechs Wochen lang nicht nur im Nachbarfreistaat, sondern im gesamten MDV, zu dem bekanntermaßen auch das Altenburger Land gehört.

Für rund 70 Cent pro Tag können die jungen Fahrgäste Busse, Züge, Straßenbahnen und Plus-Busse nutzen – von Halle bis Altenburg, von Torgau bis Zeitz, teilt der Verkehrsverbund mit. So sei das Ticket eine günstige Alternative für die Zeit, in der viele Schüler keine Monatskarte für den Weg zur Schule haben und gleichzeitig Ferienausflüge geplant sind.

Schülerferienticket Sachsen-Anhalt + MDV

Mit einem weiteren Angebot, dem Schülerferienticket Sachsen-Anhalt + MDV, können Schülerinnen und Schüler das ganze Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes und das gesamte Bundesland Sachsen-Anhalt entdecken. Auch eine Fahrt nach Berlin ist mit drin, wirbt der MDV. Es gilt die vollen sechs Wochen der Sommerferien in Sachsen-Anhalt vom 16. Juli bis einschließlich 26. August und kostet 28 Euro. Das Ticket gilt in allen Nahverkehrsmitteln im MDV-Gebiet und im gesamten Sachsen-Anhalt in Zug, S-Bahn, Tram und Bus. Obendrauf gibt es ein Gutscheinheft mit Angeboten. Alle weiterführenden Informationen erhalten Interessierte auf der Webseite www.sft-sachsen-anhalt.de.

Tickets gibt es an den Servicestellen

Alle Details rund um die Tickets haben die Verbünde online auf der gemeinsamen Internetseite www.dein-ferienticket.de zusammengefasst. Die Ferientickets gibt es in den Servicestellen der Verkehrsunternehmen und Verbünde, an allen Automaten der Eisenbahnen sowie bei vielen Zugbegleitern und Busfahrern im Regionalverkehr. Persönliche Fragen werden am MDV-Infotelefon unter der Nummer 0341 91353591 beantwortet.

Von OVZ