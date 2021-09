Verkostungen, Shows, Musik: Zwei Aktionstage in Altenburgs Innenstadt

Altenburg

Am 17. und 18. September lädt Altenburg zum „Heimat shoppen“ in die Innenstadt ein. Einkaufen gehen, sich mit Freunden treffen und genießen, das sei das Anliegen der Aktion, teilt die Industrie- und Handelskammer mit. Unterstützt vom Gewerbeverein Altenburg und dem Citymanagement, haben Händler, Gastronomen und Handwerker ein Programm vorbereitet. An beiden Tagen gibt es neben Verkostungsangeboten und Überraschungsaktionen auch Modetipps und Livemusik.

„Heimat shoppen“ ist eine bundesweite IHK-Initiative, die in der dritten Auflage in Ostthüringen stattfindet. „Dem allgemeinen Trend folgend soll der Wert des lokalen Einkaufens wieder stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken, denn Einzelhändler, örtliche Dienstleister und Gastronomen leisten weit mehr als nur die tägliche Versorgung“, begründet die Stadtverwaltung Altenburg ihr Engagement. Wer lokal einkaufe, könne das eigene Lebensumfeld positiv mitgestalten, heißt es ermunternd aus dem Rathaus.

Verkostungen und Überraschungen

Los geht es am Freitag zum Beispiel mit einer kostenlosen Wein- und Teeverkostung (von 9 bis 18 Uhr, Kleine Kaufhalle, Kronengasse). Bereits ab 7 Uhr bietet am Freitag die Bäckerei Strobel am Markt bei jedem Einkauf eine Gratis-Kostprobe der verschiedenen Brotsorten. Im Meeresbuffet gibt es eine Überraschungsaktion, ab 15 Uhr lädt „Mein Fischer“ in der Sporenstraße zur Styling-Party rund um die Herbstmode ein – Wiederholung am Sonnabend um 11 Uhr.

Franziska und Reinhard Haucke spielen am Samstag auf dem Markt auf. Quelle: Mario Jahn

Am Freitag und Samstag öffnet zudem jeweils ab 14 Uhr die Strandbar „Glühwürmchen“ auf dem Markt. Ebenfalls in Altenburgs guter Stube findet am Samstag von 9 bis 12 Uhr ein Baby- und Kindersachenflohmarkt statt, begleitet von Livemusik mit Franziska und Reinhard Haucke. Am Samstag um 10 Uhr beginnt auf dem Markt ein Hula-Hoop-Workshop, für 11.15 Uhr haben sich Franzine und Onkel Reiner mit Kinderquatsch angesagt.

Von LVZ