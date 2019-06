Altenburg

Es wird heiß und immer heißer. Das pralle Sommerwetter lässt auch in den Klassenräumen im Altenburger Land die Temperatur steigen. Für die Schulleitungen, die nach eigenem Ermessen übers Hitzefrei entscheiden, heißt das: kühlen Kopf bewahren und prüfen, wie viel Unterricht überhaupt noch möglich ist. Erst recht in dieser Woche, in der die Außentemperaturen bis auf rund 40 Grad steigen sollen.

In der Regelschule in Rositz platziert Schulleiterin Sylvia Most seit geraumer Zeit Thermometer in den Klassenräumen. Auch wenn sich die tropischen Temperaturen fühlen lassen, prüft sie so die Grenzen des Erträglichen. „Wir haben Räume, in die von früh an die Sonne scheint. Da sind es dann schon um neun Uhr 27 Grad. Das kann man niemandem zumuten.“ Der Höchstwert lag bisher bei 32 Grad – kaum ein Unterschied zu draußen. Das Gebäude sei zwar alt und dementsprechend recht lange kühl, aber inzwischen stehe die Hitze in den Zimmern und Fluren.

Abschlussprüfungen lassen sich nicht verschieben

Aus diesem Grund haben Sylvia Most und ihre Kollegen in den letzten Tagen bereits das ein oder andere Mal hitzefrei gegeben. „Das heißt, unser Unterricht läuft maximal bis 11.40 Uhr, für die älteren Schüler mitunter bis 13 Uhr.“ Das sind vier Stunden Regelunterricht. „Noch früher Schluss zu machen, würde keinen Sinn ergeben, da die Kinder auf ihre Busse angewiesen sind“, erklärt die Schulleiterin weiter. Schließlich sei keinem geholfen, wenn die Schüler die Schule verlassen und noch ewig herumstehen. „Das ist bei Landschulen eben problematisch.“

In dieser Woche mit nahender Afrika-Hitze soll es wieder hitzefrei geben. Most hofft, dass die Abschlussprüfungen der Großen halbwegs gut über die Bühne gehen. „Da müssen sie leider durch. Das lässt sich nicht verschieben.“ In der Woche vor den Ferien werden alle immerhin mit Projekttagen entschädigt.

Hitzefrei gab es am Altenburger Friedrichgymnasium in diesem Jahr erst einmal. „Das war Mitte Juni und betraf die siebte und achte Stunde Sport. Das konnte man wirklich nicht verantworten“, sagt der stellvertretende Schulleiter Steffen Busch. Im Kollegium setzt man generell aber eher auf verkürzte Stunden, also 30 Minuten statt 45 Minuten. „So sind bis13 Uhr alle durch und es muss nichts ausfallen.“ Ein guter Kompromiss für die Lehrer, erklärt Busch, da sie sich gerade in der heißen Notenphase befinden. „Klassenarbeiten können geschrieben werden und Stoff bewältigt. Und die Schüler können trotzdem früher nach Hause.“

Verkürzter Unterricht auch in Meuselwitz

Auch im Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium in Meuselwitz ist ab dieser Woche verkürzter Unterricht eingeplant, berichtet Schulleiterin Monika Fuchs. Schließlich ist ohnehin Notenschluss, das Schuljahr also weitgehend durch. In den Wochen zuvor sei man am Meuselwitzer Gymnasium mit hitzefrei oder verkürztem Unterricht aber „sehr sparsam umgegangen“, sagt die Leiterin.

Auch in der Gebrüder-Reichenbach-Schule in Altenburg hat man aufgrund des Prüfungsstresses bisher auf verkürzten Unterricht verzichtet, nur unregelmäßig sind nachmittags Stunden ausgefallen, für diese Woche ist allerdings noch nichts Genaues geplant.

Lerchenberggymnasium verschiebt Schulkonferenz

Das Lerchenberggymnasium informiert auf der Website der Schule über verkürzten Unterricht von Montag bis Mittwoch dieser Woche. Der Unterrichtsschluss ist so für alle Klassen und Kurse um 11.35 Uhr, eine geplante Schulkonferenz soll deshalb auf den 1. Juli verschoben werden.

Von Lisa Schliep und Leonie Warlich