„Verletzung demokratischer Spielregeln“: Kreiselternbeirat Altenburger Land zeigt Rote Karte

Altenburg

Der Kreiselternbeirat des Altenburger Landes hat die geplante Verlegung der 10. Klassen der Regelschulen Lucka und Dobitschen entschieden abgelehnt. In einer Presseerklärung fordert der Beirat das Schulamt Ostthüringen auf, demokratische Entscheidungsprozesse zu respektieren und keine Maßnahmen in die Wege zu leiten, die noch einer Legitimierung des Kreistages bedürfen. Kritik wird auch am Entscheidungsprozess geübt, der alles andere als transparent kommuniziert worden sei.

„Kein Verständnis von Demokratie“

Die beiden Schulen seien nach dem letzten Entwurf des neuen Schulnetzplanes von einer Schließung bedroht. Mit den Klassenverlegungen würden Regelungen des noch nicht beschlossenen Schulnetzplanes vorweggenommen. „Sollte dies tatsächlich geschehen, würden nicht nur demokratisch gewählte Organe wie der Kreistag umgangen, sondern auch wir als Elternvertreter komplett ignoriert werden“, heißt es. „Die dafür verantwortlichen Personen offenbaren mit den angeordneten Maßnahmen aus unserer Sicht ein ungenügendes Verständnis von Demokratie“, was zutiefst besorgniserregend sei.

Anzeige

Eltern würden weiter verunsichert

Rein pädagogisch und insbesondere zu Zeiten des Abstandhaltens seien außerdem kleine Klassen grundsätzlich sinnvoller als große. Angesichts der noch nicht überstandenen Pandemie müssten ohnehin die durch die Anordnungen des Schulamtes vergrößerten Klassen voraussichtlich wieder in kleinere Gruppen aufgeteilt werden. Die zwangsweise Verlegung der zehnten Klassen aus Lucka und Dobitschen, so der Kreiselternrat, tragen zur weiteren Verunsicherung der Schüler und Eltern eines Abschlussjahrganges bei und belegen außerdem die Konzeptionslosigkeit des Schulamtes angesichts der auch im kommenden Schuljahr notwendigen infektionsschützenden Maßnahmen.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Jens Rosenkranz