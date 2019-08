Investitionen in die Kindergärten, in die Infrastruktur oder in den Brandschutz kann Langenleuba-Niederhain in diesem Jahr tätigen. Das geht aus dem jetzt beschlossenen Haushalt für 2019 hervor. Darin ist ebenfalls eine Teuerung der Verwaltung von weit über 100 000 Euro aufgeführt. Wieso, kann Bürgermeister der Kommune erklären.