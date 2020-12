Verletzter bei Unfall bei Zschaschelwitz

Zschaschelwitz

Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag für Behinderungen auf der B 93 bei Zschaschelwitz gesorgt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war dort gegen 13.20 Uhr ein Peugeot aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Ford zusammen gestoßen. Dabei wurde die Person am Steuer des Peugeot verletzt und per Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Beide Autos wurden bei dem Unfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Einsatz dauerte bis in den Nachmittag an.

Von OVZ