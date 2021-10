Vermehrt ältere Menschen im Altenburger Land an Corona erkrankt

Altenburg

Die Inzidenz im Altenburger Land steigt fast täglich, am Donnerstag wurde erstmals wieder die 300er-Marke gerissen. Das war zuletzt im Januar der Fall. Es müssen vermehrt Corona-Patienten im Krankenhaus betreut werden, und seit langem sind wieder Todesopfer zu beklagen. Was vor allem aber stutzig macht, ist die hohe Zahl an sogenannten Impfdurchbrüchen, die vom Klinikum Altenburger Land vermeldet werden.

Oberärztin Dr. Elisabeth Skusa. Quelle: E. Reinhold Verlag

Aktuell sei rund die Hälfte der im Klinikum liegenden Corona-Patienten geimpft, bestätigt Dr. Elisabeth Skusa, Oberärztin der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin. Im Gegensatz zu den Meldungen aus anderen deutschen Krankenhäusern, wo derzeit vor allem die jüngeren Jahrgänge eine medizinische Betreuung brauchen oder sogar auf die Intensivstation müssen, sind die Patientinnen und Patienten in Altenburger Krankenhaus vorwiegend zwischen 70 und 90 Jahre alt.

Skusa sieht darin auch die Ursache für die vergleichsweise hohe Zahl von Erkrankten trotz vollständiger Impfung. „Viele wurden aufgrund ihres höheren Alters und ihrer Vorerkrankungen bereits am Jahresanfang geimpft, und die Auffrischungsimpfung steht noch aus“, so die Oberärztin. Dies sei mit der Gesamtbevölkerung und mitunter erst kürzlich zurückliegenden Impfungen absolut nicht vergleichbar, was das Thüringer Gesundheitsministerium bestätigt. Seinen Angaben zufolge liegt die Zahl der Impfdurchbrüche im Freistaat insgesamt bei nur 0,2 Prozent, konkret 2712 von 1,26 Millionen.

Auffrischungsimpfungen in Senioreneinrichtungen

Entsprechend nimmt für die vulnerablen Gruppen die Auffrischungs-Impfung im Altenburger Land Fahrt auf. Den Anfang machte am Donnerstag das Seniorenpflegeheim „Albert Schweitzer“ in Altenburg-Nord, wo nach eigenen Angaben ein mobiles Team gleich 116 Impfungen verabreicht hat, vorwiegend an Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch ans Personal. Das Heim war vor knapp einem Jahr besonders hart vom Virus betroffen. Über 100 Bewohner und Mitarbeiter hatten sich infiziert (die LVZ berichtete). Aus Vorsicht wurden daher mit Erreichen der Warnstufe 2 im Landkreis vor wenigen Tagen die Zugangsbedingungen zumindest vorübergehend wieder verschärft. An den ohnehin noch immer eingeschränkten Besuchszeiten dürfen jetzt nur noch zwei Angehörige gleichzeitig kommen, Kinder unter zwölf gar nicht. Die 3G-Regel ist ohnehin verpflichtend.

Michael Hose hat für die von ihm in Altenburg betriebenen Einrichtungen für Betreutes Wohnen mit integrierter Pflege vor drei Wochen sogar die 2G-Regel eingeführt. „Wir wollen die Bewohner, die zu 100 Prozent geimpft sind, einfach so wenig wie möglich einschränken“, begründet er die Entscheidung. „Wer weder geimpft noch genesen ist, kann sich allerdings zu bestimmten Zeiten bei uns durch eine Fachkraft testen lassen. Andere Tests und entsprechende Bescheinigungen akzeptieren wir nicht mehr. Damit haben wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht“, so Hose. Die Booster-Impfungen laufen, so sie gewünscht werden, über die jeweiligen Hausärzte.

Awo: „Pflegeheime sind keine Verwahranstalten“

Im Altenburger Magdalenenstift wird inzwischen sogar darum ersucht, dass „aufgrund der stark steigenden Zahl von Impfdurchbrüchen im Landkreis auch geimpfte beziehungsweise genesene Besucher die Möglichkeit eines qualifizierten und kostenfreien Schnelltests im Haus zu nutzen“, heißt es auf der Homepage. Außerdem wird darum gebeten, nach Möglichkeit auf Ausflüge und Aufenthalte außerhalb des Pflegeheimes zu verzichten.

Das sieht die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Thüringen, die im Landkreis in Gößnitz und Rositz Einrichtungen der Altenpflege betreibt, hingegen anders. „Pflegeheime sind keine Verwahranstalten. Natürlich können die Bewohner beispielsweise auch an Familienfeiern außerhalb teilnehmen“, so Pressesprecherin Anne Osterland. Außer den allgemeinen Hygienemaßnahmen und 3G gebe eine keine Einschränkungen – natürlich nur, solange keine Corona-Fälle auftreten.

Mobile Impf-Teams werden übrigens nach Angaben des Gesundheitsministeriums im November und Dezember in weiteren Pflegeheimen in Altenburg, Schmölln und Löbichau erwartet, ebenso bei einer Tagespflege in Lucka und an den Euro-Schulen in Altenburg.

Inzidenzen steigen weiter an Das Altenburger Land hat nicht nur seit vielen Tagen die Inzidenz von 200 überschritten, sondern am Donnerstag und Freitag auch die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 12,0. Sie lag an beiden Tagen bei 13,6. Sollte sie auch am Sonnabend und damit den dritten Tag in Folge über 12,0 liegen, rutscht der Landkreis automatisch in die Warnstufe 3 – mit weiteren gravierenden Einschränkungen. Laut der gerade verschärften Corona-Verordnung des Landes gelten in der höchsten Warnstufe dann das 2G- und 3Gplus-Modell verpflichtend, etwa in der Gastronomie. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt, alle anderen brauchen einen PCR-Test. Dazu muss das Landratsamt allerdings noch eine neue Allgemeinverfügung erlassen, hieß es am Freitag aus dem Ministerium. Die Kindertagesstätten sind durch das Landratsamt schon schriftlich „vorgewarnt“, weil sie dann die Gruppen ab Montag nicht mehr „durchmischen“ dürfen und das Personal in den Gruppen zudem nicht wechseln darf. Die ersten Einrichtungen reagieren LVZ-Informationen zufolge darauf mit verkürzten Öffnungszeiten. Für den Freitag meldet das Gesundheitsamt des Altenburger Landes 68 neue Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist im Altenburger Land auf 332,7 angestiegen. Erneut ist eine mit dem Corona-Virus infizierte Person verstorben – die Zahl der Todesopfer stieg damit für den Landkreis auf 299.

Von Ellen Paul