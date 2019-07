Es ist geschafft: Mit der Freigabe des ersten Bauabschnitts hat der Hochwasserschutz in Meuselwitz einen großen Schritt in Richtung Realisierung getan. Bürgermeister Udo Pick (BfM) gab die neue Brücke in der Geschwister-Scholl-Straße in Zipsendorf offiziell frei. Wie es mit den restlichen Bauarbeiten weitergeht, ist allerdings nicht ganz klar.