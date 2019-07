Altenburg

Hof- und Straßenfeste an lauen Sommerabenden sind nichts Besonderes. Aber die Party am Sonnabend, als die Eheleute Elisabeth (68) und Josef (71) Heiß aus Schnaitsee ( Traunstein) ihre Mieter zu einem unvergesslichen Sommer- und Grillfest in den Innenhof der Dostojewskistraße 17/17a einluden, war es schon. Anlass dafür war das 20-jährige Jubiläum der Instandsetzung des Wohnhauses Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 11a im Eckbereich zur Dostojewskistraße, das das Ehepaar Heiß 1996 fast spontan ersteigerte. In einem Katalog entdeckten sie das Haus mit dem klassischen Baustil und der herrlichen Fassade.

Nach Versteigerung nach Altenburg gefahren

Elisabeth Heiß, die noch nie vorher auf einer Auktion war, hob sofort die Hand bei dem Aufruf des Gebäudes und keiner überbot sie. Nun gehörte das Haus der Familie. Nach der Versteigerung, die in Berlin stattfand, fuhren beide auf dem Rückweg erstmals über Altenburg, um sich das Wohnhaus anzusehen. So begann eine enge Freundschaft mit den Menschen und der Stadt Altenburg.

In den Folgejahren bis 2002 haben sie mit der Unterstützung ihrer vier Söhne die Kulturdenkmäler in der Külzstraße 10 und 11 sowie die denkmalgeschützten Häuser in der Dostojewskistraße 17/17a, ebenfalls in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde und regionalen Handwerkern, restauriert und instandgesetzt.

Freundschaftliches Verhältnis aufgebaut

Das Ansehen der Familie nur auf diese bautechnischen Leistungen zu reduzieren, wäre vereinfacht. Die gesamte Familie hat in diesen Jahren ein enges, freundschaftliches Verhältnis zu den Mietern aufgebaut. Das begann zunächst mit den fünf Mietern, die während des Umbaus in ihren Wohnungen blieben. Mit viel gegenseitigem Verständnis, Rücksicht und nicht immer einfachen Absprachen wurden schwierige Bauphasen gut überstanden. Und das vor allem, weil die Familie voll dahinter stand und der Bauherr mit seinen Söhnen auf der Baustelle mit zupackte.

Während dieser entbehrungsreichen, schwierigen Zeit wohnten sie mit in den Häusern, also auf der Baustelle, und erlebten alle Unannehmlichkeiten selbst. Josef Heiß Junior (45) sagte, dass das die Beziehungen zu den Menschen mitgeprägt habe. „Wir kamen nicht als Wessis, die einfach mal schauen und dann weg sind. Wir haben kein klassisches Mieter-Vermieterverhältnis, sondern ein Freundschaftsverhältnis zu liebenswerten Menschen aufgebaut“, so Tobias Heiß (43). Gegenseitige Achtsamkeit steht hier hoch im Kurs.

Fest war Dankeschön an Mieter und Handwerker

Fast alle der 70 Mieter, auch die Mieterin, die seit 70 Jahren hier wohnt, feierten trotz Urlaubszeit am Sonnabend mit. Das Fest war gedacht als ein großes Dankeschön an alle Mieter, Handwerker und Unterstützer. Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) dankte der Familie für das, was sie für die Mieter und die Stadt Altenburg leisten.

Das rundum gelungene, emotionale und sehr herzliche Fest wurde von der gesamten Familie Heiß vorbereitet. Das Ehepaar Heiß, ihre vier Söhne mit ihren Familien einschließlich der zehn Enkelkinder boten den Mietern viel Abwechslung. Sie bedankten sich bei den Mietern mit sehr emotionalen Rückblicken. Die Enkel verzauberten die Gäste mit Hausmusik. Für das leibliche Wohl sorgte die Familie mit Unterstützung von Renate Gärtner (Letscho), und das „Dream Team“ sorgte für die Unterhaltungs- und Tanzmusik.

Mietverhältnis ist traumhaft

Uta Kürsammer (44) lebt seit über zehn Jahren in der Külzstraße 11 und betonte, die Wohnung, das Ambiente und „gesamte Mietverhältnis ist traumhaft. Das findet man wohl kaum so in Altenburg“. Sie war das erste Mal zu so einem gelungenen Mieterfest und in einem gepflegten Innenhof. Hier herrscht keine Anonymität, weder zum Vermieter noch zwischen den Mietern:„Man unterstützt sich gegenseitig, unter anderem beim Blumengießen im Urlaub oder bei Familienereignissen. Das Gesamtpaket passt.“

Ähnlich sieht es Bettina Vierbeck (58). Sie wohnt seit 13 Jahren in der Dostojewskistraße 17a, „hier ist alles problemlos, auch wenn mal Reparaturen anstehen“. Es wurde ein Sanierungsaufwand auf hohem Niveau betrieben, betonte sie. Sollte mal eine Wohnung freistehen, sorgt die „Mundpropaganda“ der Bewohner für eine schnelle Vermietung, so Bettina Vierbeck. Grüße vom Vermieter und an die Familie Heiß, zu Festtagen oder Familienfeiern gehören auch dazu.

Mieten 20 Jahre nicht erhöht

Neben einem umfassenden, geschätzten Hausmeisterservice sind die Vermieter etwa viermal im Jahr in Altenburg und da für die Mieter. Übrigens wurden die Mieten in den letzten 20 Jahren nicht erhöht.

Gegenwärtig wird mit den verantwortlichen Stellen geprüft, ob eine Tempo-30-Zone in der Külzstraße eingerichtet werden könnte. Das erhöht die Sicherheit aller Bürger und schont die im vergangenen Jahr erneut aufwendig sanierte Fassade, die starke Risse durch den Bus- und LKW-Verkehr aufwies.

Von Ute Hirsch