Vermisster in Meuselwitz tot aufgefunden

Meuselwitz

Im Fall des seit Wochenbeginn vermissten 32-Jährigen in Meuselwitz herrscht traurige Gewissheit: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der leblose Körper des Mannes bereits am Freitagnachmittag durch Arbeiter in einem leerstehenden Gebäude an der Altenburger Straße entdeckt. Der sofort alarmierte Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge gibt es derzeit keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen oder einen Unfall.

Seit vergangenem Dienstag war nach dem Vermissten gesucht worden, nachdem ein Angehöriger die Polizei informiert hatte, dass er seit Montagnachmittag keinen Kontakt mehr zu dem Mann gehabt habe. Für zusätzlichen Druck bei der Suche hatte die Tatsache gesorgt, dass der Vermisste offenbar notwendige Medikamente in seiner Wohnung zurückgelassen hatte.

Von LVZ