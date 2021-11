Altenburg

Das Schild ist eindeutig. „Achtung! Die heutige Stadtratssitzung findet unter der 3G-Regel statt“, steht an der Tür des Goldenen Pflugs. „Bitte halten Sie Ihre Nachweise bereit.“ Das steht jedoch im Gegensatz zur Ankündigung der Altenburger Stadtverwaltung, die Sitzung trotz verschärfter Corona-Regeln ohne Zugangsbeschränkung stattfinden zu lassen. Also was denn nun?

Behörden bleiben „rechtssichere Antwort“ schuldig

In der Stadthalle klärt Oberbürgermeister André Neumann (CDU) auf. „Wir haben es heute geändert, sind aber weiter überzeugt, dass die ursprüngliche Einladung richtig war“, sagt er. „Denn ein Stadtrat unter 3G würde bedeuten, dass wir einen gewählten Stadtrat von einem Instrument der Demokratie ausschließen.“ Zumal die Verordnung auch eine entsprechende Ausnahme für kommunale Gremien vorsehe.

Aber weder die Kommunalaufsicht noch der Gemeinde- und Städtebund, noch zwei hinzugezogene Thüringer Ministerien konnten bisher eine „rechtssichere Antwort“ zu der grundsätzlichen Frage geben, ob 3G für Sitzungen kommunaler Gremien mit demokratischen Grundprinzipien wie freiem Zugang, freier Mandatsausübung oder Öffentlichkeit vereinbar ist, so Neumann. Man habe daher die Landtagsvariante gewählt, werde Impf-, Test und Auskunftswillige aber nicht abweisen, sondern separat auf der Tribüne platzieren. „Ich vermute, das wird auch so weiterlaufen. Es ist konfus.“

Pro Altenburg: Nicht gefallen lassen

Allerdings musste am Donnerstag weder einer der 31 anwesenden Stadträte noch einer der gut ein Dutzend Gäste auf die Tribüne. Stattdessen plädierte Peter Müller für einen Brief an die verantwortlichen Berufspolitiker. Damit diese „mal nachdenken, was sie hier machen“, begründete der Pro-Altenburg-Chef den Vorstoß. „Das können wir uns als Altenburger Stadtrat nicht gefallen lassen.“

Daraufhin bekräftigte der Stadtratsvorsitzende Christian Götze (CDU), dass das Gremium „kein Pandemietreiber“ und „seiner Verantwortung“ stets gerecht geworden sei. Das bestätigte der Stadtrat im Anschluss mit lauter einstimmigen Beschlüssen. Diese reichten von der Bestätigung der Theater-Bilanz über die Bestellungen von Kay Kuntze zum künstlerischen Geschäftsführer und Thomas Knechtel zum Schlosschef und Bebauungspläne bis hin zur Verlängerung des Sanierungsgebiets Altstadt bis 2031.

Von Thomas Haegeler