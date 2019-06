Tegkwitz

Zu Zeiten der Reformation, so ist es überliefert, soll die erste evangelische Taufe des Altenburger Landes in Tegkwitz stattgefunden haben. Das Taufbecken aus dieser Zeit existiert nicht mehr. Und eigentlich dachten die Tegkwitzer, dass auch das dem Barock zugerechnete Taufbecken samt Ständer aus den 1780er-Jahren längst verschwunden ist. Doch dem ist nicht so: Zum Festgottesdienst am Pfingstmontag ab 14 Uhr in der Marienkirche zu Tegkwitz wird der sakrale Gegenstand wieder geweiht.

50 Jahre keine Spur von Taufbecken

In den Wirren gegen Ende des Zweiten Weltkriegs verlieren sich die Spuren des Taufbeckens. Vor 22 Jahren tauchten dann unerwartet auf dem Dachboden des leerstehenden Pfarrhauses eine metallene Schale und heruntergekommene wurmstichigen Holzteile auf, die zusammengebaut den verschollen geglaubten Taufständer ergaben.

Der Tegkwitzer Drechslermeister Rolf Mitheis nahm sich dem an, um ihn zu restaurieren. Rund sechs Jahre hätten die Teile aber erst einmal bei ihm gelagert oder seien von Denkmalschützern untersucht worden. „Daher wissen wir, dass der Taufständer von 1789 stammt und wertvoll ist“, schildert Mitheis, für den sowohl das Alter des Objektes etwas Besonderes ist als auch die Arbeit des Zimmermanns, der den Taufständer vor 230 Jahren gefertigt hat.

Mitheis verweist auf den oberen Holzring, in dem das Taufbecken sitzt. Das sei nicht gedrechselt, sondern von Hand gehauen. Ebenso die fassdaubenartigen Bretter in der Mitte oder die Einzelteile, aus denen der untere Ring zusammengesetzt ist. Etliches davon, wie zwei der drei Füße, habe er neu anfertigen müssen – inklusive falscher Wurmlöcher, sagt er und denkt dabei an die Auflagen des Denkmalschutzes. „Das war nicht immer einfach, deswegen hat es auch Jahre gedauert.“ Fürs eigentliche Restaurieren habe er letztlich rund zwei Monate gebraucht.

250-jährige Familientradition hilft beim Restaurieren

Das dafür nötige Wissen und Können stamme übrigens aus seiner Familie, erzählt der Handwerker, der mit seiner Firma bis zum Ruhestand vor allem Treppen in Leipziger Gründerzeithäusern restauriert hat. Seit inzwischen sechs Generationen lernen in seiner Familie die Söhne von den Vätern das Drechseln und Schnitzen. Bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts habe sein Großvater die Familiengeschichte zurückverfolgen können. Damals habe dessen Ur-Opa eine Holzwerkstatt auf der heute tschechischen Seite des Erzgebirges gegründet. Nach dem Krieg wurde die Familie vertrieben und landete in Altenburg. Später zog Rolf Mitheis nach Tegkwitz. Die dortige Kirche hatte es ihm gleich angetan. „Sie können sich heute nicht mehr vorstellen, wie es hier aus sah“, sagt er und berichtet stolz, dass nahezu alle Holz-Restaurierungsarbeiten an der Kirche von ihm stammen. Auch das Christuskreuz mit dem geschnitzten Jesus auf dem Altar ist sein Werk.

Und ganz fertig sei er auch noch nicht. Er zeigt hoch zur üppig mit Schnitzereien verzierten Kanzel über dem Altar. Eine Figur fehlt dort, die wolle er noch ersetzen, kündigt der 69-Jährige an.

Festgottesdienst am Montag um 14 Uhr; Leitung: Pfarrerin Marina Mönnich; musikalische Umrahmung mit Christine Burger (Gesang), Ines Drafehn (Orgel), Kathrin Osten (Flöte). Es erklingen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und Carl Philipp Emanuel Bach. Die Kollekte ist für die Erhaltung der Tegkwitzer Kirche gedacht.

Von Jörg Reuter