Altenburg/Gera

Ein wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilter Mann bleibt auch in den kommenden Monaten auf freiem Fuß. Dem 46-jährigen Sascha B. wurde am 23. März vom Landgericht Gera eine Haftstrafe von drei Jahren aufgebrummt, weil er sich im Oktober 2016 im Altenburger Land an zwei Minderjährigen vergangen hatte (OVZ berichtete). Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig. Das erklärte der Rechtsanwalt des Angeklagten, Bernhard Brinkmann, der OVZ auf eine Anfrage. Er habe Revision beim Bundesgerichtshof ( BGH) eingelegt.

Prozess könnte neu aufgerollt werden

Der BGH muss nun das Urteil der 9. Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Harald Tscherner auf mögliche Rechtsfehler überprüfen. Dabei geht der BGH unter anderem den Fragen nach, ob der Kammer bei der Tatsachenermittlung, der Beweiswürdigung oder der Strafzumessung prozessuale Fehler unterlaufen sind. Eine solche Überprüfung kann ein bis zwei Jahre dauern. Wird einer Revision stattgegeben, muss eine andere Strafkammer am Landgericht den Prozess noch einmal aufrollen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil bleibt Sascha B., ein Kneipenwirt aus dem Ilmkreis, auf freiem Fuß und muss seine dreijährige Haftstrafe nicht antreten.

Peinliche Aussage wird nicht erspart

Obwohl Richter Tscherner dem Angeklagten mehrmals dringend ein umfassendes Geständnis nahegelegt hatte, auch um die mögliche Strafe abzumildern, tat sich B. mit klaren Bekenntnissen schwer und gab dabei auch Erinnerungslücken an. Damit ersparte der Angeklagte auch nicht seinem zur Tatzeit 13-jährigen Opfer eine peinliche Aussage vor Gericht. Nur so aber konnten jene Vorwürfe bestimmter sexueller Praktiken erhärtet werden, die der Angeklagte bestritten hatte, die ihn aber schwer belasten.

Verteidigung sieht freiwillige Prostitution

Der Gaststätten-Betreiber aus dem Ilmkreis lernte seine in einem Heim untergebrachten Opfer im Internet kennen und traf sich Anfang Oktober 2016 mit ihnen in einer Scheune in Dobitschen. Darauf ein ließen sich die offenbar nahezu mittellosen Jungs, weil Sascha B. Geld und Geschenke für den Sex in Aussicht stellte und übergab.

Für Verteidiger Bernhard Brinkmann lag daher ein Fall freiwilliger Prostitution vor und somit ein minderschwerer Fall des Missbrauchs. Brinkmann plädierte für zwei Jahre auf Bewährung.

Richter lässt sich nicht beeindrucken

Die Strafkammer folgte dem nicht. „Es ist bemerkenswert, dass das Gericht sogar die Forderung der Staatsanwaltschaft überboten hatte“, sagte Brinkmann der OVZ. Diese hatte zwei Jahre und sechs Monate Haft beantragt. Die Verteidigung war auch mit anderen Dingen unzufrieden, weshalb Brinkmann und Tscherner mehrmals in Streit gerieten. Ein solcher Punkt war die Fortsetzung der Verhandlung, obwohl wegen der Corona-Krise die Stadt Gera sämtliche öffentliche Zusammenkünfte untersagt hatte. Auch davon ließ sich Tscherner nicht beeindrucken.

Von Jens Rosenkranz