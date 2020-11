Verwirrspiel um Corona-Schnelltests in Pflegeheimen im Altenburger Land

Altenburg

Obwohl bereits seit Mitte Oktober eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums zum Einsatz von Corona-Schnelltests in Pflegeheimen vorliegt, kommen sie in den betreffenden Einrichtungen des Altenburger Land nach wie vor nicht zum Einsatz (die OVZ berichtete). Zwar haben bereits sechs Heime entsprechende Testkonzepte beim hiesigen Gesundheitsamt eingereicht, doch bewilligt sind sie nach wie vor nicht. „Es konnte noch keines genehmigt werden, da eine sehr große Rechtsunsicherheit besteht und die Vorgaben vom Thüringer Gesundheitsministerium noch fehlen“, hatte die Pressesprecherin des Landratsamts die Zurückhaltung begründet.

Dies weist das Erfurter Ministerium allerdings zurück. „Die Testverordnung des Bundes vom 15. Oktober gilt. Sie kann von den Pflegeeinrichtungen umgesetzt werden und wird es unseres Wissens in Thüringen auch. Dazu braucht es keine gesonderten Vorgaben des Landes“, so Ministeriumssprecherin Silke Fließ auf OVZ-Nachfrage. Voraussetzung für die Refinanzierung der Schnelltests sei ein Testkonzept der jeweiligen Einrichtung. Dieses sei dem zuständigen Gesundheitsamt im Vorfeld vorzulegen und wird nach Prüfung von diesem genehmigt. Daraufhin können die Einrichtungen die Antigen-Tests beispielsweise über Apotheken oder Großhandel selbst erwerben.

Kompliziertes Finanzierungsverfahren

Zum Hintergrund: Laut Bundesverordnung steht für jede Einrichtung ein Kontingent von bis zu 20 Tests pro Monat und Bewohner zur Verfügung. Abgerechnet werden können die Tests in Höhe der Beschaffungskosten, aber mit maximal sieben Euro pro Test, wird eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums auf pflege-online.de zitiert. Finanziert würden sie über die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds beziehungsweise im Fall von Einrichtungen in der Altenpflege über die Pflegekassen.

Leider sei das vom Bund festgelegte Verfahren über die Gesundheitsämter kompliziert und binde bei den ohnehin sehr stark belasteten Stellen zusätzliche Kapazitäten, räumt Fließ ein. „Wir sind diesbezüglich mit dem Bund und den Ländern in der Abstimmung und setzen uns für Vereinfachungen im Prüf- und Abrechnungsverfahren ein. Unabhängig davon kann jedoch vor Ort wie beschrieben verfahren werden.“

Landtagsabgeordnete uneins

Das sieht auch der Landtagsabgeordnete Ralf Plötner ( Die Linke) so. Das Gesundheitsamt des Landkreises müsse unverzüglich die Konzepte bewerten und genehmigen. „Persönlich scheint mir das Argument der Rechtsunsicherheit vorgeschoben“, so Plötner. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, denn Besuchsverbote seien eine Qual für die Bewohner und ihre Angehörigen. Sein CDU-Kollege Christoph Zippel springt hingegen dem hiesigen Gesundheitsamt bei. „Ich sehe den Grund für den Zeitverzug eindeutig beim Gesundheitsministerium in Erfurt, zumal sogar ein zentrales Testkonzept angekündigt war“, so der Landtagsabgeordnete gegenüber der OVZ.

Mit den Corona-Schnelltests, so die Intension von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), sollten eigentlich Masseninfektionen und damit zwangsläufig verbundene Schließung in Pflegeheimen verhindert werden. Genau das ist aber nun im Altenburger Land passiert. Drei Heime sind zum Teil massiv betroffen, in einem ist etwa jeder zweite Bewohner an Covid-19 erkrankt. Doch während hier beispielsweise weiterhin eine Genehmigung ihres noch vor dem Ausbruch in Hainichen eingereichten Testkonzepts aussteht, „liegen sie von Gesundheitsämtern anderer Städte und Kreise in Thüringen für unsere dort betriebenen Heime bereits vor“, so Awo-Pressesprecher Dirk Gersdorf. „Es wird auch schon getestet, beispielsweise in Erfurt.“

Von Ellen Paul