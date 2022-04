Gera/Altenburg

Der vierte Prozesstag um den gewaltsamen Tod des in Altenburg als „Punker Haase“ bekannten Sven H. förderte ein weiteres merkwürdiges Indiz zutage, das am Wahrheitsgehalt der Aussagen der beiden Angeklagten, Mirjam S. und Mario B., zweifeln lässt. Das Opfer war am 28. Dezember 2018 mit Würgemalen am Hals tot in einer Wohnung in der Fabrikstraße 10 gefunden worden. Am Tatort waren die Angeklagten angetroffen worden, die die Polizei gerufen und erklärt hatten, dass sich ihr Mitbewohner erhängt habe. Was aber bislang fehlt, ist, womit der Tote dies getan haben könnte. Seit Dienstag taucht für diese Version nun ein mehrere Meter langes und etwa 1,6 Zentimeter dickes Kunststoffseil auf, auf das Mario B. bei einer ersten Vernehmung am 28. Dezember vormittags hinwies. Gefunden wurde es hinter dem Sofa am Tatort.

Seil kann nicht das Tatwerkzeug sein

Einen Tag darauf, am 29. Dezember, führte der damalige Altenburger Kripochef Ullrich Zeppernick zusammen mit dem aus Gera angeforderten, jetzigen Kriminalhauptkommissar Timmi P. eine weitere Vernehmung durch. Den Beamten war zu diesem Zeitpunkt anhand der Obduktion des Leichnams nun aber bereits klar, dass dieses Seil wegen seiner Dicke im Vergleich zur Strangulationsfurche am Hals des Toten nicht das Tatwerkzeug gewesen sein konnte. Die Kriminalisten konfrontieren Mario B. mit diesem Widerspruch. Dieser soll jedoch auf seiner Version beharrt haben, sagte P. am Dienstag aus. Und noch etwas: Am 29. Dezember soll der Beschuldigte erklärt haben, dass „Punker Haase“ zwar am Seil hing, das am Griff des oberen Fensters befestigt gewesen sein soll, aber noch geröchelt haben B. habe das Seil vom Griff gelöst, woraufhin H. herunterfiel. Den Notruf habe man dann aber noch nicht betätigt. Vielmehr hätten die beiden Angeklagten Drogen konsumiert und seien eingeschlafen. Beim Aufwachen sei H. dann tot gewesen.

Noch immer keine richtigen Beweise

Neben einem geplatzten Alibi gibt es mit einem falschen Tatwerkzeug nun zwar ein weiteres gravierendes Indiz gegen die Version der beiden Angeklagten. Doch richtige Beweise gegen sie wurden am Dienstag noch immer nicht präsentiert. Eher stiftete dieser Verhandlungstag Verwirrung statt Aufklärung. Dafür sorgten vor allem drei vorgetragene Gutachten von aufgefundenen und ausgewerteten Spuren an Kleidungsstücken, Fingernägeln, Armbändern, einem Klettband, sowie möglichen Tatwerkzeugen, wie einem Schlafsack, einem schwarzen Kabel, einem Duschschlauch, einem Beutel und einer Decke.

Auf etlichen dieser Gegenstände wurden die DNA sowohl der Verdächtigen als auch des Opfers nachgewiesen. Allerdings blieb völlig unklar, in welcher Beziehung dies zur Tat steht. Dies lag daran, dass sämtliche Spuren noch nicht als Beweismittel eingeführt wurden, weil die dazu nötigen Zeugen noch gar nicht gehört wurden.

Die Angeklagte Mirjam S. wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Quelle: Jens Rosenkranz

Prozessablauf gerät durcheinander

Offenbar ist der 1. Strafkammer, möglicherweise durch Absagen von Zeugen, der geplante Ablauf gehörig durcheinander geraten. Uwe Tonndorf, der Vorsitzende Richter, wollte die drei Gutachterinnen, zwei davon vom Landeskriminalamt Thüringen, eine von der Rechtsmedizin der Uni Jena, dennoch hören, weil eine Umladung der drei sich sehr schwierig gestalte, sagte Tonndorf. Möglicherweise trug auch Mirjam S. selbst zu diesem Durcheinander bei, da sie am zweiten Verhandlungstag unentschuldigt fehlte, worauf dieser nicht stattfinden konnte. S. sitzt seitdem in U-Haft und wurde am Dienstag in Handschellen in den Saal geführt.

Verteidigung rügt Strafkammer

Mit dieser zumindest unüblichen und auch für Beobachter verwirrenden Prozessführung stieß Tonndorf auf die deutliche Kritik der Verteidigung, die dies mehrmals rügte. Es sei nicht geklärt, wo, wann, wie und durch wen die Spuren gefunden und sichergestellt wurden, bemängelte Peter Tuppat, der Anwalt von Mario B.. Daraufhin kam es zu zwar sachlichen, aber doch energischen Wortwechseln zwischen Tonndorf und Tuppat, der die Beschlüsse des Vorsitzenden mehrmals ablehnte. Tonndorf blieb bei seiner Linie und versicherte, dass dies Sinn mache, betonte aber, dass die Gutachterinnen nach der Beweiseinführungen bei Bedarf nochmals gehört werden könnten.

Von Jens Rosenkranz