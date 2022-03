Altenburg

Manch einer hat sich schon gewundert: An diversen Laternenpfählen tauchten in den vergangenen Tagen kleine schwarze Boxen auf, installiert in luftiger Höhe. Was das wohl sein mag?

Ein Hinweiszettel bringt Neugierige schon auf die richtige Spur: „Verkehrsdatenerhebung“ prangt dort in gut sichtbaren Lettern. Und darunter, recht klein, aber durchaus von Belang: „Keine Geschwindigkeitsüberwachung!“ Die kleinen Kästen am Straßenrand arbeiten im Dienste der Statistik, nicht der Stadtkasse.

Datensammlung an Hauptverkehrsstraßen

Anlass für die ungewohnte technische Ausstattung, zu der auch Videotechnik zählt, ist eine großangelegte Verkehrszählung, die am Donnerstag, den 31. März, vonstatten gehen soll. Im Auftrag der Stadtverwaltung lassen Fachleute aus Hannover an insgesamt 24 Standorten Kraftfahrzeuge und Fahrradfahrer erfassen. Ausgewählt wurden für die Datensammlung überwiegend Hauptverkehrsstraßen und Knotenpunkte – zum Beispiel die Zeitzer und die Puschkinstraße, die Kauerndorfer Allee, die Münsaer und die Franz-Mehring-Straße.

Der Übersichtsplan zeigt, wo im Altenburger Stadtgebiet der Verkehr erfasst wird. Quelle: Felix Bögert

Die Erfassung konzentriert sich am Donnerstag auf die Zeiträume von 6 bis 10 Uhr und 15 bis 19 Uhr, teilt die Stadtverwaltung mit. Gezählt werde automatisiert mit Videotechnik und Seitenradargeräten. Zusätzlich zur stundenweisen Messung des Verkehrs an den 24 Standorten sollen an vier repräsentativen Stellen alle Kraftfahrzeuge über einen Zeitraum von 24 Stunden erfasst werden, um dort das Gesamtverkehrsaufkommen im Tages- und Nachtverlauf zu ermitteln.

Arge erstellt Verkehrskonzept

Die Daten fließen in die Erstellung des Altenburger Verkehrskonzeptes ein. Wie berichtet, soll mit einem solchen Konzept die Mobilität möglichst aller Verkehrsteilnehmer in Altenburg verbessert werden. Beauftragt wurde eine Arbeitsgemeinschaft aus Hannover, bestehend aus der CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH, der PGV Dargel Hildebrandt GbR und dem Ingenieurbüro Zacharias Verkehrsplanungen.

Die Verkehrszähltechnik hängt unter anderem an Laternenpfählen, wie hier in der Marstallstraße in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Im Zuge der Vorbereitungen fand im vergangenen Jahr bereits eine Online-Umfrage unter Altenburgerinnen und Altenburgern statt, wo sie Verbesserungsbedarf im Bereich Bus und Bahn, Auto- und Fahrradverkehr sowie Fußgängersicherheit sehen. Vor allem die Radweginfrastruktur wurde bemängelt.

Die Verkehrszählungen und die darauf basierende Erstellung eines Verkehrsmodells sollen bis Mitte Juni abgeschlossen sein. In den Monaten Mai bis Juli sowie im Herbst sind zudem Workshops für die weitere Bürgerbeteiligung geplant.

Von Kay Würker