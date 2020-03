Videos zu Einbruch in Altenburger Hotel aufgetaucht

Altenburg

Zu einem der beiden Einbrüche in Altenburger Hotels am Wochenende sind nun Videos aufgetaucht. Diese zeigen zumindest einen der Täter, der am Sonntagmorgen in das Boutique-Hotel „Mason“ in der Johannisstraße eingestiegen war. Demnach ereignete sich die Tat kurz vor 5 Uhr. Wenig später zeigen die beiden von Überwachungskameras aufgenommenen Sequenzen einen jungen Mann mit Basecap, der die Schränke an der Bar nach Beute durchsucht.

Einbrecher lässt sich Zeit – Inhaber lobt Belohnung aus

Eilig hat der Einbrecher es dabei aber nicht. In aller Ruhe öffnet er Schubladen und Türen und durchwühlt gezielt Fächer. Als er fündig wurde, greift er sich eine Kiste und legt die Wertsachen dort hinein. Dann verschwindet der Mann, der nach OVZ-Informationen nicht alleine unterwegs war, wieder aus dem Fokus der Kameras. Doch selbst von diesen lässt sich der Unbekannte überhaupt nicht stören.

Hotel-Inhaber Michael Hose lobte inzwischen eine Belohnung für die Ergreifung der Täter aus. 500 Euro will der Altenburger Geschäftsmann demjenigen zahlen, der die entscheidenden Hinweise zur Aufklärung der Straftat gibt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen besonders schweren Diebstahls laufen parallel zu Hoses Suche.

Zweiter Einbruch wenige Stunden vorher

Gleiches gilt für den zweiten Einbruch in ein Hotel in der Skatstadt. Einige Stunden vor dem Bruch im „Mason“ befand sich der Tatort hier laut Polizei in der Bahnhofstraße. Auch hier entwendeten die Einbrecher diverse Wertsachen – und versprühten zudem den Inhalt eines Feuerlöschers. Das geschah offenbar, um Spuren zu verwischen. Dadurch wurde am Sonntag gegen 3 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst, sodass neben der Polizei auch die Feuerwehr anrücken musste.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz