Altenburg

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts des Altenburger Landes sind weiterhin Bedrohungen ausgesetzt. „Es kommt immer wieder zu Drohungen per E-Mail und zu aggressivem Auftreten von Bürgern“, erklärte Behördensprecherin Jana Fuchs auf Nachfrage. Im Vergleich zum Ende des Vorjahres und zum Anfang dieses Jahres, als Amtsarzt Professor Stefan Dhein und Landrat Uwe Melzer (CDU) die Bedrohungslage mehrfach öffentlich thematisierten, sei das Niveau der Anfeindungen „etwa gleichgeblieben“.

So nachvollziehbar der Ärger über Quarantäne-Bescheide, verspätete oder zweifelhafte Anordnungen, Ablehnung von Hygienekonzepten oder Wartezeiten im Einzelfall auch sein mag, so unangebracht sind Drohungen und Aggressionen gegenüber den Mitarbeitenden. Denn diese können im Zweifel wenig bis nichts für eine Entscheidung und arbeiten – jetzt wieder – an der Belastungsgrenze oder darüber.

Der Hof des Gesundheitsamts (grünes Gebäude) mit dem Eingang zum Testzentrum (rechts) soll per Video komplett überwacht werden. Von den beiden Kameras funktioniert aber acht Monate nach ihrer Montage erst eine. Quelle: Thomas Haegeler

Klärungsbedarf zu zweiter Kamera – acht Monate nach Montage

Um ihre Beschäftigen besser zu schützen und um im Falle von Vandalismus und Straftaten wie dem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf das Auto des Amtsarzts Beweise zu sichern, hatte sich die Kreisverwaltung bereits im Vorjahr dazu entschieden, Hof und Eingang des Gesundheitsamts in der Lindenaustraße 31 mit zwei Kameras zu überwachen.

Und diese funktionieren nun – acht Monate nach ihrer Montage – auch. Aber nur teilweise. Genauer gesagt ist nur eine der beiden Kameras seit 1. November „scharf gestellt“, so Sprecherin Fuchs. Diese filmt nicht nur das Geschehen im Hof, sondern speichert die Aufnahmen auch 14 Tage. So wie es auf dem Warnschild am Eingang vermerkt ist. Warum nur die rechte Kamera, wenn man in der Lindenaustraße mit Blick zum Gebäude steht, aktiv ist, begründet die Vertreterin des Landratsamts wie folgt: „Zur Inbetriebnahme der anderen Kamera gibt es hausintern noch Klärungsbedarf.“

Pannenserie setzt sich fort

Damit setzt sich die Pannenserie bezüglich der Überwachung des Gesundheitsamts fort. Schließlich hatte man bereits im Sommer 2020 eine Firma mit der Sache beauftragt. Als die beiden Kameras dann im März dieses Jahres angebracht wurden, was laut Kreisverwaltung in Summe circa 6100 Euro gekostet hat, mussten sie jedoch sogleich wieder verhüllt werden. Grund: Es fehlte die datenschutzrechtliche Genehmigung, worauf erst ein leitender Mitarbeiter aufmerksam machte.

Allerdings sei „eine Genehmigung des Landesdatenschutzbeauftragten – wie anfänglich angenommen – nicht erforderlich“ gewesen, erklärte Sprecherin Fuchs. „Die Bearbeitung erfolgte vom Datenschutzbeauftragten der Kreisverwaltung.“ Und zwar bereits im Juni. Die Frage, warum es dennoch weitere fünf Monate dauerte, bis zumindest eine Kamera scharf gestellt wurde, ließ die Behörde jedoch unbeantwortet.

Kurz nachdem die Kameras im März 2021 angebracht im Hof der Lindenaustraße 31 angebracht wurden, mussten sie schon wieder verhüllt werden. Grund: eine fehlende Genehmigung. Quelle: Thomas Haegeler

Anschlagsversuch ist Treiber der Überwachung

Dies und das insgesamt seit fast anderthalb Jahren laufende Prozedere lässt befürchten, dass nun weitere Monate vergehen, bis auch die zweite Kamera in Betrieb geht. Dabei klärt man offene Fragen eigentlich, bevor man zu solchen Maßnahmen greift oder wenigstens während das Genehmigungsverfahren läuft. Schließlich will die Behörde ja ihre Mitarbeitenden besser schützen. Neben Droh-Mails und Beschimpfungen ist die Videoüberwachung aber hauptsächlich vom mutmaßlichen Anschlagsversuch auf das Auto von Amtsarzt Stefan Dhein getrieben. Im Zuge dessen waren offenbar mehrere Muttern eines Rades manipuliert worden und hatten sich wenig später gelöst.

Nachdem Dhein am 17. Juli 2020 den Vorfall angezeigt hatte, stellte die Staatsanwaltschaft im Herbst die gegen unbekannt geführten Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Grund: Man fand keinen Tatverdächtigen. Auch konnten die Ermittler abschließend weder einen technischen Defekt noch einen dummen Jungenstreich ausschließen.

Von Thomas Haegeler