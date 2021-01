Viel AfD, viel Corona? Das sagt ein Altenburger Politologe zu dieser These

Altenburg

Michael Hein ist promovierter Politikwissenschaftler und pädagogischer Mitarbeiter der Volkshochschule Altenburger Land. Dort ist er unter anderem zuständig für den Bereich der politischen Bildung. 2019 hat er in der VHS die Vortragsreihe „Akademie in der Aula“ mit angestoßen, die zu Themen aus Politik, Gesellschaft und Geschichte informiert.

Beobachtung: Fallzahlen und AfD-Wählerzahlen korrelieren

Es sei wichtig, zuerst klar festzulegen, welche These genau diskutiert wird, sagt er. Denn die Annahme, höhere AfD-Unterstützung führe in Konsequenz zu höheren Corona-Fallzahlen, sei absurd. „Die Ursache, die dahinter steht, ist schließlich nicht klar“, sagt der Altenburger. „Die These könnte lauten: Leute mit bestimmten Einstellungen tendieren gleichzeitig dazu, sowohl die AfD zu wählen als auch die Inzidenzzahl in die Höhe zu treiben, indem sie sich nicht an die Regeln halten.“

Was feststehe, sei die Beobachtung, dass beides miteinander korreliert. „In vielen Regionen, die im November und Dezember überdurchschnittlich hohe Fallzahlen hatten, hat die AfD in den vergangenen Wahlen überdurchschnittlich gut abgeschnitten.“ Mit einer Einschränkung: „Es ist nur während der zweiten Corona-Welle so. Im Frühjahr 2020 war das nicht der Fall.“ Da waren die Infektionszahlen im Altenburger Land vergleichsweise niedrig. Während der ersten Welle waren andere Regionen, wie der Süden Deutschlands, stärker von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen, in denen die AfD keine großen Wahlsiege feierte.

Empfinden Ostdeutsche die Bundesrepublik noch als fremd?

Die Frage, wie ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Beobachtungen aussehen könnte, beantwortet Michael Hein mit mehreren möglichen Argumenten: „Es könnte etwa sein, dass Leute mit einem stabil rechtsextremen Weltbild die Maßnahmen des demokratischen Staates ablehnen. Es könnte auch sein, dass es in Ostdeutschland aufgrund der Wendegeschichte eine stärkere Ablehnung der Bundesrepublik gibt, weil sie noch immer als fremd empfunden wird.“

Ob das Verhalten der AfD-Politiker deren Wähler beeinflusst, die sich dadurch vermehrt nicht an Regeln halten würden und die Zahlen hochtreiben, sei nicht klar. Aber dass es diese Beeinflussung geben könnte, sei plausibel. „Dadurch, dass die AfD seit dem späten Frühjahr Lockerungen fordert, die Maßnahmen kritisiert, die Anti-Corona-Proteste mehr oder weniger offen unterstützt, kann man vermuten, dass sich diejenigen, die der Partei zugeneigt sind, davon beeinflussen lassen.“ Aber ob das tatsächlich der Fall sei, wisse man nicht.

Politische Orientierung: Ein Faktor von vielen

Michael Heins Fazit: „Die These, dass AfD-Unterstützung und höhere Corona-Fallzahlen in Zusammenhang stehen, ist plausibel und nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Aber das bedarf weiterer Untersuchungen. Was schon feststeht: Das Infektionsgeschehen wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst – zum Beispiel von der Altersstruktur, Bevölkerungsdichte, Grenznähe zu Ländern mit hohen Zahlen und vom Wohlstandsniveau in den Regionen. Und da ist die politische Orientierung nur ein Faktor von mehreren, falls es diesen Zusammenhang wirklich geben sollte.“

