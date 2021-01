Viel AfD, viel Corona? Das sagt ein Nobitzer Psychologe zu dieser These

Nobitz

Ingram Ostrowski lebt seit 1995 in Nobitz, ist Wahl-Thüringer und Psychologe. Seit seinem Psychologie-Studium in Hamburg ist er viel herumgekommen, 25 Mal innerhalb Deutschlands umgezogen und auf der ganzen Welt als freiberuflicher Psychologe tätig – da, wo ihn seine Arbeit hinträgt.

Generation 50 plus sträubt sich gegen Maßnahmen

Die These, dass dort, wo die AfD besonders viele Stimmen geholt hat, die Inzidenzwerte in einer Folgeerscheinung höher sein könnten, ist ihm zu kurz gegriffen und undifferenziert. Er sieht die Wahlergebnisse eher als Symptom denn als Ursache, denn die geht für ihn viel weiter zurück: genauer gesagt 30 Jahre. Denn er beobachtet bei seinen Klienten – unter anderem im Altenburger Land –, dass es oft die Generation 50 oder 60 plus ist, die sich gegen die Corona-Maßnahmen sträubt.

Anzeige

Ingram Ostrowski bezieht sich damit vor allem auf die Menschen, die die Wende als junge Erwachsene miterlebt oder mitgestaltet haben. Und auf jene, die zum Zeitpunkt der Wende fest im Beruf standen und plötzlich ihre Position wechseln mussten. „Menschen, die mit hoher Erwartungshaltung auf ihre persönliche Entwicklung nach der Wende gesetzt haben.“ Daraus seien eine Reihe enttäuschter Schicksale hervorgegangen.

Pandemie triggert alte negative Erfahrungen

Für diejenigen, die durch eine solche negative Erfahrung geprägt worden sind, sei die Pandemie ein Stimulus, der entweder ein Angst-Szenario oder ein Aggressions-Szenario auslöse. Denn diese negativen Bilder und Erfahrungen aus der Wendezeit seien in ein Datenarchiv des Unterbewussten abgelegt worden. Und die kämen nun wieder an die Oberfläche. „Jemand, der sich in die Ecke gedrängt fühlt, explodiert irgendwann unkontrolliert. Regeln spielen keine Rolle mehr“, sagt der Psychologe.

Die Menschen wehren sich, projizieren etwas Erlebtes auf die aktuelle Situation, die Pandemie. „Wenn ich allgemein auf meine Klienten schaue, verdichtet sich der Frust in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Perspektivenmangel, Bildungsangeboten und politischen Führungskonzepten“, stellt Ingram Ostrowski fest.

Psychologe fordert vertrauensbildende Maßnahmen

Dabei könne es zwar sein, dass diese Menschen aus ihrem Frustgefühl heraus die AfD wählen, weil sie sich von der aktuellen Regierung nicht verstanden fühlen. Doch das öffentliche Auftreten der AfD sei nicht Auslöser der Lockdown-Ablehnung. Auch ohne die Existenz dieser Partei gäbe es im Altenburger Land Widerstände gegen die Einschränkungen, ist Ostrowski überzeugt. AfD wählen und gleichzeitig gegen die Corona-Maßnahmen rebellieren, das sei eine parallele Entwicklung.

Um mit den Menschen auf eine Wellenlänge zu kommen, sei eine andere Kommunikation von Seiten der Regierung nötig. Dabei vergleicht der Psychologe die Beziehung zwischen Staat und Bürger mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Anstatt die nötigen Maßnahmen mit Verboten und Regelungen zu kommunizieren, sei es notwendig, vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen. Ostrowski empfiehlt: Die Bürger emotional abholen, die Gedanken jener ernst nehmen, die sich gegen die Maßnahmen wehren und offen für Gespräche bleiben. Diesen Weg gehe er auch mit seinen Klienten.

Von Katharina Stork