Altenburg

Donnerwetter! Solch ein Ausrufezeichen ist angesichts von gigantischen 15 Millionen Euro durchaus angebracht, die im Klärwerk investiert werden. Altenburg und sein Abwasserentsorgungsbetrieb lassen sich die Modernisierung der Anlage einiges kosten. Denn die am Montag übergebenen Fördermittel sind ja nur ein Teil der Kosten.

Umbau kommt überraschend

Dabei ist die Investition in der Tat zukunftsweisend, ökologisch und effizient. Und am Ende entsteht auch weniger Klärschlamm, dessen Entsorgung nicht billig ist. Allerdings, etwas überraschend kommt der millionenschwere Umbau schon. Und er zeigt, zu welchem finanziellen Kraftakt der Waba imstande ist.

Andere Probleme könnten mit weniger Geld gelöst werden

Man würde sich wünschen, dass solche Summen auch an anderen Stellen möglich wären. Mehr Ökologie bei der Abwasserreinigung ist bestimmt wichtig und soll nicht kleingeredet werden. Allerdings hat die Region andere Probleme, die schon mit viel weniger Geld gelöst werden könnten. Erinnert sei nur an den gefährlichen und heruntergekommenen Pausenhof in Windischleuba, für den Eltern erst kürzlich Unterschriften sammeln mussten, damit seine Sanierung in Gang kommt. Irgendwann, denn Geld dafür gibt es im Moment (noch) keines.

Von Jens Rosenkranz