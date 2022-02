Viel Klamauk im besten Sinne des Wortes bei „Spamalot“ im Altenburger Theaterzelt

Altenburg

So stellt man sich ein Musical vor: Es gibt Action, Tanz, Ballett, exzellente Dekoration, wunderbare Darsteller, schöne, eingängige und emotional ergreifende Musik und eine erfrischende Handlung. All das brachte das Theater Altenburg Gera in der Premiere von Monty Python’s „Spamalot“ mit Bravour auf die Bühne des Theaterzeltes. „Wir wollen frech, subversiv und albern mit unserer Inszenierung sein“, so formulierte es treffend Intendant Kay Kunze in seiner kurzen Begrüßung. Zugleich ließ er Besorgnis angesichts der aktuellen Ereignisse anklingen und ergänzte sehr treffend, dass es bei allem Spaß in diesem Musical im Hintergrund um ein recht politisches, absolut passendes Stück handelt.

Völkerverbindung, Streit und Hochzeit

Das aus einer TV-Sendung herausgefilterte Musical reiht auf den ersten Blick recht zusammenhanglos amüsante Sketche aneinander, lässt aber sehr bald schon einen roten Faden erkennen, der sich durch das ganze Stück zieht und der am legendären König Artus mit seiner mehr oder weniger kraftlosen Ritterschar der Tafelrunde und der Suche nach dem Gral festgezurrt ist. Da geht es um den versöhnenden Gedanken der Völkerverbindung, um skurrile Tiere, um den uralten Streit zwischen Franzosen und Engländern und nicht zuletzt um eine strahlend in Szene gesetzte Hochzeit zwischen Artus und der Fee aus dem See.

Zwei Stunden voller verrückter Ideen

In rund zwei Stunden wird dem Theaterbesucher ein Füllhorn voller verrückter Ideen, einem überbordenden Bühnenbild und einem bunten Treiben mit viel Ironie serviert. Insofern war man gefordert, konzentriert der ganzen Sache zu folgen, um keines der funkensprühenden Details zu verpassen. Es gab also viel Klamauk im besten Sinne des Wortes, manchmal auch die Grenzlinie zum Vulgären überschreitend, aber dann doch wieder mit viel Feingefühl in Szene gesetzt. Dafür gebührt der gesamten Inszenierung von Manuel Kressin und Bühnenbildner Kristopher Kempf großes Lob. Nicht minder gilt solches den vorzüglich agierenden Tänzerinnen und Tänzern des Thüringer Staatsballetts in der Choreographie von Paul Julius sowie dem Musicalchor.

Mozart trifft Broadway-Feeling

Atemberaubend schön war das Design und die Farbenpracht der Kostüme anzusehen, gestaltet von Emilia Schmucker. Last but not least sei mehr als ein Wort der Musik gewidmet, die natürlich dem Ganzen den rechten Drive verlieh und sich zwischen Gassenhauer, Swing, Soul und Rock’n Roll bewegte. Dem Ideenreichtum der Schöpfer John Du Prez und Eric Idle waren keine Grenzen gesetzt. Anleihen aus Mozarts Zauberflöte oder aus dem Serail, aus Bizets Carmen oder Offenbachs Orpheus blitzten zu Hauf auf und kippten von einem Takt zum anderen wieder in die U-Musik hinein, ließen kurzzeitig Broadway-Feeling à la Lloyd Webber aufkommen, ohne dass diese Brüche störend wirkten.

Begeisterter Beifall

All dies packend und funkensprühend zusammenzuhalten, war das große Verdienst von Olav Kröger. Er leitete am Flügel das Bläserteam und Schlagwerk des Philharmonischen Orchesters mit intensivem Körpereinsatz und der von ihm gewohnten absoluten Sicherheit hinsichtlich der Tempi, der Einsätze und des Temperaments. Das Sahnehäubchen setzten der Inszenierung sowohl spielerisch als auch sängerisch Markus Lingstädt als König Artus und Claudia Müller als Fee mit ihrer glanzvollen Stimme auf. Dem standen als Lancelot, als Mönche, Ritter und Spötter Mario Radosin, Robert Herrmanns, Sebastian Schlicht und Thorsten Dara sowie Manuel Struffolino als der quirlige Patsy überhaupt nicht nach. Kein Wunder, dass es nach diesen 120 Minuten des Amüsements begeisterten, mit Bravi und Trampeln durchsetzten Beifall des ausverkauften Hauses gab.

Weitere Termine in Altenburg: 3., 4. und 5. März, 17. April und 28. Mai

Von Felix Friedrich