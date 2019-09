Altenburg

Wenn Kay Kuntze von der Liebe singt, ist der ganze Saal beschwingt. „Ich liebte ein Mädchen aus Lumpzig, das war ein bisschen runzlig“, schmetterte der Generalintendant des Theaters Altenburg-Gera am Montagabend am Klavier. Mehr noch: „Ich liebte ein Mädchen aus Drogen, die war nie angezogen.“ Und die aus Thonhausen musste er erst entlausen. Eine musikalische Einlage in Ingo-Insterburg-Manier, die beim Publikum im neuen Theaterzelt auf ausgelassene Gegenliebe stieß.

Kay Kuntze sang von seinen Lieben in den Weiten Ostthüringens. Quelle: Mario Jahn

André Neumann, der Oberbürgermeister, liebt vor allem Altenburger. Daran ließ er bei seinem ersten Jahresempfang seit dem Amtsantritt keinen Zweifel. „Rund 6000 Menschen verlassen täglich morgens Altenburg, um andernorts zu arbeiten.“ Das tue ihm weh – weil der Stadt damit Fachkräfte verloren gehen, aber auch Kunden für die lokalen Händler und überhaupt Menschen, die die Stadt mit Leben füllen.

Investitionen in Lebensqualität

André Neumann hat deshalb einiges vor mit Altenburg: Die Regionalmesse für Berufspendler nächstes Jahr gehört dazu, ebenso Investitionen in die Lebensqualität in der Stadt – die Entwicklung des Schlossberges mit seinen Museen, die Aufwertung des Areals am Großen Teich für Erholungsuchende, die Steigerung der Attraktivität der Innenstadt. Eine „bürgerschaftlich aktive, grüne und wirtschaftlich vitale Stadt“ soll es werden, betonte er.

Wie viel Vitalität Altenburg schon zu bieten hat, zeigte am Montag einmal mehr das Theater. Auszüge aus der neuen Spielzeit brachten künstlerisch-humorigen Esprit in den langen Abend. Im Publikum: rund 400 Gäste aller Couleur. Natürlich die Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, aber auch – ganz bewusst – zahlreiche Handwerker. OB Neumann stellte sie beim diesjährigen Empfang in den Mittelpunkt. „Unser Reichtum sind nicht die Mundwerker, sondern die Handwerker“, zitierte Neumann den Politiker Alfred Dregger – wenngleich er eingestehen musste, dass er schon als Kind lieber Oberbürgermeister werden wollte. Trotzdem oder gerade deshalb liege ihm das Handwerk am Herzen. „Es ist nicht nur das Rückgrat des deutschen Mittelstandes, es ist auch eine tragende Säule der Gesellschaft.“

Handwerkspräsident als Gastredner

Eine Säule mit Statikproblemen, weil der Nachwuchs fehlt. Er wünsche sich mehr Wertschätzung für das Handwerk, sagte Gastredner Hans Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Dazu gehöre die Erkenntnis, dass man „kein Studium braucht, um in unserem Land etwas zu werden“. In diesem Sinne sollten Auszubildende bei den Abgaben zur Sozialversicherung nicht schlechter gestellt werden als Studierende, forderte Wollseifer.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sprach als Gastredner. Quelle: Mario Jahn

Wie groß das Nachwuchsproblem ist, zeigte auch die feierliche Gesellenfreisprechung, die OB Neumann – passend zum Oberthema des Empfangs – in den Abend integriert hatte. Sechs Junggesellen und Jungfacharbeiter aus Betrieben des Altenburger Landes standen auf der Bühne, um Zeugnisse und Gesellenbriefe entgegenzunehmen. Vor Jahren war die Zahl der Absolventen deutlich größer. „Ich hoffe, dass wir die Talsohle nun erreicht haben, es jetzt wieder leicht bergauf geht“, kommentierte André Kühne, Sprecher der Handwerkskammer (HWK) für Ostthüringen. „Wer im Handwerk lernt, hat erst mal einen sicheren Beruf in der Tasche.“

Das dachten sich offenkundig auch die sechs frisch gebackenen Junghandwerker – wie Michelle Kirsch, die in Schmölln Maurerin gelernt hat, Jahrgangsbeste wurde und nun noch Fachabi und Ingenieurstudium dranhängen will, wie sie der HWK erzählte.

Blaue Flut ans Licht

Handwerker wie sie wird auch André Neumann brauchen, um in Altenburg Projekte zu stemmen. In seiner Rede blickte er weit voraus. „Wenn wir die Stadt attraktiver gestalten wollen, sollten wir auch an die Blaue Flut denken, die vom Teichareal durch die Innenstadt bis zum Schlossberg führt. Wenn es gelingt, sie ans Tageslicht zu holen, sie zugänglich zu machen, bedeutet das eine enorme Aufwertung.“ Für Neumann wäre eine Landesgartenschau Ende der 2020er-Jahre der Schlüssel dazu.

Aber weil das noch so lange hin ist, setzt der OB erst mal auf „Handwerk“ mit Besen, Zange und Müllbeutel. „Jeder kann mithelfen, dass die Stadt wenigstens sauber bleibt. Dankenswerterweise gibt es schon Initiativen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben.“ Und die Stadtverwaltung ziehe mit: Das Ordnungsamt, aufgestockt mit zwei zusätzlichen Vollzugsbeamten, gehe nun im Zwei-Schicht-Betrieb gegen Müllsünder vor.

Von Kay Würker