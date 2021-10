Viel Publikum beim Altenburger Philharmonischen Konzert

Altenburg

Das Theater befindet sich wieder auf dem Weg zur Normalität. Es gibt ein Programmheft bis zum Jahresende, die regelmäßigen Theaterbesucher können wieder Anrechte abschließen und im musikalischen Bereich gab es das 1. Philharmonische Konzert und mit „Mein Freund Bunbury“ die erste große Inszenierung. Es gab eine fast zweijährige Konzertpause, Zeit genug, um sich vom normalen regelmäßigen Konzertleben zu entwöhnen. Nun also so gut wie ein Neuanfang. Es gilt, die alten Konzertbesucher wieder zu aktivieren und neue zu gewinnen. Das geschieht am besten mit einem Programm voller bekannter klassischer Highlights.

Davon war nun im Konzert am Freitagabend so gut wie nichts zu hören und es beschlich einen die bange Frage, wie das eher unbekannte Konzertprogramm beim Publikum ankommt. Das Fazit ist sensationell: So viel Publikum war schon lange nicht mehr in einem Altenburger Philharmonischen Konzert. Und dass der musikalische Chef, in diesem Fall GMD Ruben Gazarian im Programmheft, das im Umfang die halbe Musikgeschichte ersetzt, ein sehr persönliches Vorwort formuliert und die Besucher vor Beginn des Konzertes genau so begrüßt, ist eine Geste, die nicht nur neu ist, sondern auch ungemein zu Herzen geht.

Solo-Harfenistin der Wiener Philharmoniker als Gast

Eine bessere Einstimmung in das musikalische Geschehen konnte es nicht geben: Die „Tarantelle Styrienne“ und die „Sarabande“ von Claude Debussy waren ursprünglich rhythmisch bewegte Klavierstücke, die erst nach seinem Tode durch Ravel orchestriert wurden. Ihnen folgten zwei Tänze für Streichorchester und Harfe. Dafür wurde die Solo-Harfenistin der Wiener Philharmoniker, Anneleen Lenaerts, nach Gera und Altenburg verpflichtet, die im zweiten Teil des Konzertabends mit dem Orchester das Harfenkonzert von Nino Rota (1911-1979) interpretierte. Sie gilt derzeit als eine der profiliertesten Harfenistinnen, spielte mit den bekanntesten Orchestern und ist mit Preisen und Auszeichnungen reich gesegnet.

Die zwei Tänze für Harfe und Streichorchester sind voller Grazie und Harmonie. Die Klangfarbe, einst nur Zutat für Melodie und Rhythmus, hat im Laufe der musikalischen Romantik bei Chopin, Liszt und anderen eine immer stärkere Bedeutung erlangt. Bei Debussy wird sie schließlich zur Herrscherin. Debussys Musik wurde in erster Linie durch die Freude an der Natur und am Leben angeregt. Sie entwickelte sich in einer Sphäre zarten Gefühlsreichtums. Der Komponist leuchtete in die verborgensten Winkel der Seele und verwandelte ihre geheimsten Regungen in Klänge. Dabei gestaltet er nicht, sondern er stellt fest und beschreibt, er bildet nicht, sondern er bebildert und wird so zum unbestrittenen Führer des musikalischen Impressionismus. Dabei gibt es wunderschöne musikalische Momente. Das Orchester spielte in wahrer Klangschönheit dank des sensiblen Dirigats von GMD Ruben Gazarian.

Komponist eher durch Filmmusiken bekannt

Zu solcher Musik war auch Nino Rota fähig. Mit acht Lebensjahren begann er schon zu komponieren und galt dadurch als musikalisches Wunderkind. Er durchlief mit Erfolg mehrere Konservatorien. Er selbst sah sich ein Leben lang als klassischer Komponist. Seine Berühmtheit erwarb er sich aber nach dem 2. Weltkrieg als Filmmusikkomponist. Für Federico Fellinis Filme schrieb ausschließlich er die Filmmusiken, bediente aber musikalisch auch die Filmhelden solcher Regisseure wie Luchino Visconti, Francis Ford Coppola und anderer. Für rund 150 Filme kam so ein gewaltiges musikalisches Werk zustande. Weniger bekannt machte er sich als Komponist von klassischer Orchestermusik. Sein viersätziges Konzert für Streicher erklang und sein Konzert für Harfe und Orchester.

Dialog zwischen Trompete und Harfe

Das viersätzige Streicherkonzert neigt zu schöner Popularmusik und bleibt als solche im Gedächtnis. Einfach schöne Musik bietet auch das Konzert für Harfe und Orchester, wobei der Dialog zwischen Trompete und Harfe wegen seiner musikalischen Seltenheit aufhorchen lässt.

Musikalisch endete das Konzert mit dem wohl bekanntesten Werk Debussys, den Children’s Corner. Aber nicht original gespielt auf dem Klavier, sondern als Uraufführung für Blasorchester. Diese Bearbeitung hat sich der Soloklarinettist des heimischen Orchesters, Hendrik Schnöke, zugemutet und damit eine gute Orchestrierung geschaffen.

Es gab langen und intensiven Applaus und intensives Fußgetrappel und eine Zugabe und volle Zufriedenheit des begeisterten Publikums. So sieht ein erfolgreicher musikalischer Spielzeitbeginn an einem Theater aus.

Das gesamte Konzert wird am morgigen 5. Oktober im Rundfunksender MDR Kultur ab 20.05 Uhr übertragen.

Von Manfred Hainich