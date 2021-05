Schmölln

Zur Bürgermeister-Wahl am 27. Juni in Schmölln haben sich offiziell vier Kandidaten beworben. Das bestätigte Wahlleiterin Jacqueline Rödel der LVZ. Zum Ablauf der Einreichungsfrist am vergangenen Freitag, 18 Uhr, waren dies Amtsinhaber Sven Schrade, Markus Bär, Uwe Rückert (Starke Heimat) und Johannes Sondermann (AfD). Während Schrade von der SPD und Bär von den Bürgern für Schmölln vorgeschlagen wurden, treten Rückert und Sondermann als Einzelbewerber an. Der in Altenburg wohnende Rückert habe dazu die nötigen 150 Unterstützerunterschriften vorgelegt, sagte Rödel. Schrade und Bär mussten nur jeweils zehn Unterschriften einreichen, da sowohl die SPD als auch die BfS bereits im Stadtrat mit Fraktionen vertreten sind. Ob die Bewerbungsunterlagen korrekt und vollständig sind, wird nun der Schmöllner Wahlausschuss am 25. Mai überprüfen.

Freitag und Pfingstmontag ist Rathaus geschlossen

Nach einer ersten Vorprüfung seien diese Dokumente für Sondermann nicht vollständig, sagte die Wahlleiterin. So fehlten dem Bewerber Unterstützerunterschriften. Wie viele es sind, müsse noch genau geprüft werden, sagte Rödel nicht. Allerdings hat Sondermann auch noch Zeit. So können Bürger am heutigen Mittwoch und Donnerstag zu den amtlichen Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt diese Unterschriften leisten. Von der Frist her besteht dazu auch am Freitag sowie am Pfingstmontag Gelegenheit. Doch an diesen beiden Tagen habe das Rathaus geschlossen, sagte Rödel. Das habe man bereits bei der offiziellen Aufforderung zur Einreichung der Wahlvorschläge im Amtsblatt vom 10. April deutlich gemacht.

Ist Grundsatz gleiches Recht für alle verletzt?

Der aus Berlin stammende Sondermann hatte diese beiden Schließtage kritisiert. Außerdem hat er seinen eigenen Angaben zufolge gegen die Pflicht zur Beibringung von 150 Unterstützerunterschriften in einem Eilverfahren Beschwerde beim Thüringer Verfassungsgericht nach Artikel 2 Absatz 1, und Artikel 95 der Verfassung des Freistaats, beziehungsweise Artikel 3 des Grundgesetzes eingelegt, weil er den Grundsatz verletzt sieht, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Wenn bestimmte Bewerber keine Unterschriften beibringen müssten, andere dagegen aber schon, stehe dieser Grundsatz infrage, sagte Sondermann der LVZ. Artikel 95 legt fest, dass in den Gemeinden und Gemeindeverbänden das Volk eine Vertretung haben müsse, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.

Die Verfassungsbeschwerde richte sich außerdem gegen die Behauptung der Schmöllner Wahlleiterin, wonach ab Ende der Bewerbungsfrist keine Unterstützungsunterschriften mehr selbstständig gesammelt werden dürfen, sondern dies nur noch im Rathaus möglich ist.

Sondermanns ist Mitglied der AfD, wird von dieser Partei jedoch nicht unterstützt. Er trete bewusst als unabhängiger Kandidat an, betonte er.

Von Jens Rosenkranz